Chystáš sa cez víkend na výlet? Týchto 10 vecí by nemalo chýbať v tvojom batohu

Blíži sa čas teplých letných víkendov, ktoré mnohí z nás využijeme najmä na oddych niekde v prírode. Nech sa vyberieme hocikam a na dopravu využijeme akýkoľvek prostriedok, rozhodne by sme nemali podceniť prípravu na výlet. Okrem tradičného „batôžteka dobrej nálady“ a potrebných drobností, ktoré zbalíme aj do vreciek nášho oblečenia, by si nemal zabudnúť zbaliť si aj týchto 10 vecí.

Nech už sa balíme na jednodňový alebo viacdňový výlet, základná výbava v batohu je viac-menej vždy rovnaká. Ako však nezabudnúť na to najpodstatnejšie? Pomôcť v tomto prípade môže aj tento zoznam 10 vecí, ktoré by v žiadnom batohu na výlete nemali chýbať. Stačí si ho uložiť na viditeľné miesto. Či už si ho vytlačíš alebo uložíš do záložiek v internetovom prehliadači, nechávame na tebe.

Dobré jedlo na raňajky, desiatu, obed, olovrant i večeru

To najdôležitejšie na začiatok – dobré jedlo. Pod dobrým jedlom si každý z nás predstaví niečo iné. Najlepším riešením v prípade krátkych výletov je zvoliť niečo, čo nielen zasýti, ale tiež nezaberie veľa miesta v batohu. Rôzne paštéty a nátierky sú “must have” a prirodzenou súčasťou každého výletu. Vďaka spoločnosti Tatrakon ale dokonca denné menu pripravené svojpomocne a za pochodu počas prechádzky je pozdvihnuté na vyššiu úroveň. A ich najnovšej rade chutných nátierok sa potešia nielen všežravci ale aj vegetariáni.

Tatrakon je tradičným výrobcom konzerv a v podtatranskom regióne má dlhoročnú tradíciu. Svoj sortiment od roku 1931 výrazne rozšíril a spotrebitelia si z ich portfólia obľúbili nielen tradičné nátierky PALI, ale aj najpredávanejšiu omáčku na špagety MORCA-DELLA, ktorá by vaším spoločníkom na cestách mala byť taktiež.

V Tatrakone si ale uvedomili, že uspokojiť na cestách treba nielen mäsožravcov ale i vegetariánov či vegánov, a preto ich najnovšia rada nátierok zachutí najmä im.

Vo vašom batohu na výlete by tak nemala chýbať niektorá z trojice (alebo pokojne aj všetky tri) nátierok z produktovej línie NATUR. Francúzska nátierka Frederika je určená milovníkom rastlinných nátierok, ktoré sa môžu pýšiť zložením bez umelých farbív a prídavných látok a navyše aj bez modifikovaného škrobu. Jej lahodnú chuť tvorí najmä natural tofu, jarná cibuľka a plnotučná horčica. Vďaka svojmu zloženiu je vhodná nielen pre vegetariánov ale aj pre vegánov.

Milovníkov pikantných nátierok zas poteší novinka mexická nátierka Matilda, ktorá trošičku štípe, no je veľmi vhodnou a adekvátnou náhradou pikantnej nátierky PALI, ktorá je určená “mäsožravcom”. Ani tí si však pri ochutnaní Matildy nevšimnú rozdiel v chuti.

Poslednou skvelou voľbou na chutnú desiatu, olovrant či večeru, je nová nátierka Grétka, ktorá vegetariánom a vegánom pripomenie časy, kedy u babičky jedli pravú oškvarkovú pomazánku s chlebom a cibuľou (samozrejme, za predpokladu, že nie sú vegánmi a vegetariánmi odmalička). Práve gazdovská nátierka Grétka je totiž skvelou náhradou pravej škvarkovej pomazánky a pri jej jedení si ani neuvedomíte, že jete ešte zdravší variant bez mäsa.

Všetky nátierky sú vyrábané z kvalitných lokálnych surovín, čím spoločnosť Tatrakon podporuje najmä domácich poľnohospodárov a malých dodávateľov. Tak čo, nájdete si svojho favorita?

P-M-D

Aj keď by sa mohlo zdať, že v tomto prípade ide o skratku pre chutné pomodoro, nie je to tak. Tentokrát máme na mysli základ každého batoha, a síce peňaženku, mobil a doklady. Načo, to, veríme, netreba bližšie špecifikovať – v skratke ale na to, aby si si mohol v cieľovej destinácii niečo dopriať, budeš potrebovať peňaženku aj s nejakými tými drobnými. Mobil na to, aby si sa nestratil a v prípade núdze si vedel privolať pomoc, alebo si zhotovil pamiatky prostredníctvom fotoaparátu a doklady na to, aby si sa vedel vždy náležite legitimovať. Nikdy nevieš, kedy to budeš potrebovať.

Balíček prvej pomoci

Samozrejme, nemusíš nutne so sebou nosiť celú lekárničku, aj keď tou by si obsah v batohu vyšperkoval do absolútnej dokonalosti. Postačí však základ s liekmi proti bolesti alebo žalúdočných nevoľnostiach, kúsok gázy či náplaste, ak by si sa ľahko poranil. Všetky tieto veci sú spratné a v batohu nezaberajú veľa miesta (takmer žiadne). Maj ich vždy po ruke.

Ak patríš ku alergikom, ktorých výlet v otvorenej slovenskej “divočine” môže potrápiť viac, tak svoj balíček prvej pomoci už zrejme máš prichystaný v každej batožine, ktorú máš doma. Možno ale aj ty patríš k tým sezónnym alergikom, ktorí si aj napriek svojej (možno aj) celoživotnej diagnóze zabúdajú vziať so sebou papierové vreckovky. Tentokrát sa to už ale stať nemusí, stačí si tento zoznam uschovať na dobrom mieste.

Pršiplášť

Áno, je to síce retro a často aj nepohodlné, no videl si už niekedy turistu v prírode s dáždnikom? Veru nie. Pršiplášte sa dokonca vyrábajú vo viacerých prevedeniach, sú na jedno aj viac použití (od toho závisí aj ich cena), v rôznych farbách i motívoch, ich účel je ale vždy rovnaký – ochrániť ťa pred zmoknutím. Vždy maj na pamäti, že počasie sa môže zmeniť niekedy aj z minúty na minútu a z krásneho teplého letného počasia je zrazu zima a búrka nad tvojou hlavou vyzerá ako z nejakého katastrofického filmu. Zabalením pršiplášťu do batohu tak skutočne nič nepokazíš.

Náhradné oblečenie

Aspoň jedno tričko, náhradný pár ponožiek a pre istotu aj spodná bielizeň. Znie to síce zvláštne, teda minimálne tá posledná položka, ale ak zabudneš na pršiplášť a zastihne ťa dážď, budeš za týchto pár vecí v batohu skutočne vďačný. Samozrejme, zabaľ si ich napríklad do igelitovej tašky, ktorá nepremokne.

Mapa

21. storočie síce ponúka všemožné vymoženosti a aplikácie v smartfónoch, signál je však veľmi zradná vec a stratiť sa na neznámom mieste, odkiaľ sa vieš dovolať maximálne na tiesňovú linku, to zrejme nie je niečo, čo by si chcel zažiť. Mať po ruke mapu miest, po ktorých sa budeš túlať, nie je nikdy na škodu. Koniec-koncov, môže ťa to zachrániť v prípade, že sa dostaneš niekam, kde signál skutočne nebude.

Externá nabíjačka

Pokiaľ sa ale chystáš na miesta, kde strata signálu nehrozí a ty sa spoliehaš výhradne na svoj smartfón a informácie v ňom, tak vedz, že minimálne na miesto, kde si tento prístroj budeš môcť nabiť, natrafiť nemusíš. Preto ti odporúčame do batohu pre istotu zabaliť aj externú nabíjačku. A tú si, samozrejme, pred odchodom nezabudni nabiť naplno.

Máš uzavreté všetky rezervácie?

Chystáš sa navštíviť pamiatky? Nezabudni, že kvôli aktuálnym opatreniam sa nemusíš dostať všade, kam plánuješ. Mysli preto dopredu a pred odchodom si vyhľadaj, či sa lístky na atrakcie nedajú zakúpiť dopredu online. Ušetriť tak môžeš čas strávený státím v rade, zabezpečíš si miesto medzi záujemcami o prehliadku (napríklad hradu) a môžeš aj nejaké to euro-dve aj ušetriť. Kúpa či rezervácia lístkov online býva niekedy značne lacnejšia.

A lístok dopredu si môžeš kúpiť aj na vlak, električku v Tatrách alebo hoc aj na autobus. Stačí dobre hľadať.

Pitný režim

Radšej viac ako menej. Mať zásobu vody naviac je na výlete vždy výhodou, pretože nie každý cieľ cesty sa končí návštevou chaty s občerstvením a nie všade si môžeš vodu doplniť. Mať tak so sebou aspoň 2 litre čistej vody (alebo čohokoľvek, čo máte radi), nie je nikdy na škodu. Pamätajte ale na to, že najlepšie je si so sebou vziať vodu nesladenú, pretože ochutené nápoje len spôsobia väčší smäd.

Základné toaletné potreby

21. storočie ponúka mnohé, no keď to na človeka príde, bude to musieť vykonať aj tam, kde sa práve žiadna toaleta nenachádza. A vedz, že pohodlnejšie ako lopúch je to, čo si dokážeš pár pohybmi odkrútiť aj z domáceho prostredia. Navyše to v batohu nemusí vôbec zabrať veľa miesta.

No a tiež nezabudni, že pandémii ešte nie je koniec. Nezabudni preto ani na dezinfekčný či antibakteriálny gél. Oceníš ho aj pri obede niekde pri skalke.