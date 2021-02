Chodíte spať vždy v inom čase? Vedci zistili, že to môže mať pre telo dramatické následky

Nie vždy sa to však podarí. Občas jednoducho chceme dopozerať dobrý film alebo v časoch, ak je to možné, chceme ísť niekam s priateľmi. Vedci však zistili, že ak nechodíte pravidelne spať v rovnakom čase, pre vaše telo to môže mať neblahé následky.

Dôležité nie je len to, koľko hodín spíte

Vedeli ste, že dôležité je nielen to, koľko hodín v priebehu noci spíte, ale aj to, kedy idete spať? Ako informuje nová štúdia publikovaná prostredníctvom npj Digital Medicine, narušené spánkové vzorce zvyšujú pravdepodobnosť výkyvov nálad a vzniku depresií. Ako píše portál Science Alert, do výskumu bolo zapojených 2 115 lekárov v prvom roku tréningu, pričom vedci skúmali ich spánkové vzorce a náladu. Údaje sa získavali za pomoci aplikácie v smartfóne a priebežne vypĺňaných dotazníkov.

Ukázalo sa, že lekári, ktorí spali v nepravidelných intervaloch, v dotazníkoch udávali horšiu náladu a častejšie sa u nich vyskytovali depresívne symptómy. Problémom bol nielen nedostatok spánku, ale aj to, ak chodili lekári spať každý večer v inom čase. Zdá sa teda, že je dôležité cirkadiánny rytmus dlhodobo narúšať čo najmenej, ak si chceme uchovať fyzické, ale aj psychické zdravie.

Priemerný vek lekárov zo vzorky predstavoval 27 rokov, zistenia teda zatiaľ nie je možné aplikovať na celú populáciu. Lekári však predstavujú reprezentatívnu vzorku ľudí, ktorí sa ocitli v rovnakej situácii. Zistenia teda predstavujú dobrý základ pre ďalšie štúdie. Problém môže predstavovať aj fakt, že aplikácia v smartfóne nie je taká spoľahlivá, ako vybavenie v spánkovom laboratóriu. Umožnilo to však vedcom sledovať spánkový cyklus účastníkov dlhodobo, a to bez toho, aby zasahovali do ich každodenných aktivít.

Zlepší sa nálada, zmiernia sa depresívne príznaky

Ak sa účastníci výskumu držali pravidelného režimu, chodievali spať v rovnaký čas každý večer, dopriali si približne rovnaké množstvo spánku a vstávali každý deň v rovnaký čas, ich nálada sa zlepšila a zmiernili sa aj depresívne príznaky.

Vedci dodávajú, že všetkým je jasné, aký je kvalitný spánok pre celkové zdravie človeka dôležitý. Chcú sa však viac zamerať na rôzne aspekty spánkovej hygieny, ako napríklad čas, kedy sa človek ukladá do postele, čas, kedy vstáva a rôzne spánkové vzorce. Nové zistenia podporujú predchádzajúce štúdie. Tie už v minulosti potvrdili, že cirkadiánny rytmus sa jednoznačne nevypláca ignorovať.

V ďalších výskumoch sa chcú vedci zamerať na skupiny ľudí, ktorí si nemôžu vybrať, kedy pôjdu do postele a koľko hodín budú spať, napríklad na čerstvých rodičov. Mimochodom, takýto experiment môžete vykonať aj na sebe a otestovať, čo sa stane, ak si nastavíte pevný spánkový režim.