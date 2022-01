Chlapcovi odpadli obidve bradavky po tom, ako si na ne nastriekal veľké množstvo dezodorantu

Mnohí ľudia robia podivné činy a niekedy na to aj škaredo a doživotne doplatia. Jeden príklad za všetky je aj chlapec zo Spojeného kráľovstva, ktorý si nechal na svoje bradavky vystriekať až dva spreje s dezodorantom. Avšak, jeho bradavky také niečo nezvládli a jednoducho odpadli.

Dezodorant zmrazil bradavky

Nemenovaný 19-ročný chlapec opísal svoj príbeh pre The Liverpool Echo. Incident sa však stal, keď mal 15 rokov, no až teraz začal o ňom hovoriť.

V šatniach po hodine telocviku sa chcel predvádzať pred spolužiakmi a nechal si vystriekať dve plechovky dezodorantu značky Lynx (u nás je to značka Axe) na svoje bradavky. Treba však poznamenať, že rovnaký efekt by sa docielil s akýmkoľvek tlakovým dezodorantom.

Tínedžer stál s hrudníkom vystaveným davu študentov a spolužiak mu vyprázdnil spreje priamo na bradavky. Povedal, že najprv cítil iba zimu a tvrdil, že to nič nie je. „Potom to však začalo strašne páliť a ostávalo iba čakať, kedy to prejde,“ povedal.

Po vyprázdnení dezodorantov to vyzeralo v poriadku, no spolužiak, čo mu doslova zmrazil bradavky, mu po nich udrel a tie odpadli. „Videli ste už bradavice? Presne také to bolo,“ uviedol chlapec.

Nenapodobňujte ho

Momentálny študent Liverpoolskej univerzity ďalej povedal, že to strašne bolelo a keď mu po nich spolužiak udrel, prišlo aj k zmene farby pokožky. Vtedy si neuvedomil, že do konca života už bude bez bradaviek.

Po tomto incidente sa chlapec obliekol a išiel na ďalšiu hodinu. Počas nej mu zrazu začali hovoriť spolužiaci, že mu niečo pod tričkom krváca. Keď to učiteľ videl, prerušil hodinu a posielal ho na lekárske ošetrenie. Chlapec na to zareagoval, že je v poriadku.

Teraz s odstupom času sa na tom celom baví a spomína na prekvapenie jeho priateľky, keď zistila, že mu chýbajú bradavky. Celkom prekvapivo však tvrdí, že by to urobil znova, ak by sa preniesol do minulosti. Vyzýva však ostatných, aby ho nenapodobňovali.