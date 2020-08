Chladnokrvne zabil 81 žien. Najhorší sériový vrah prezývaný “vlkodlak” sa priznal k ďalším vraždám

Najhorší ruský sériový vrah sa priznal k ďalším dvom skutkom po tom, ako ho odsúdili za zabitie 81 žien. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že 56-ročný bývalý policajt Mikhail Popkov prezývaný “vlkodlak” mohol pripraviť o život až takmer 200 osôb.

Popkov si spočiatku odpykával doživotie v pracovnej trestaneckej kolónii v ruskej Mordvianskej republike, počas pandémie koronavírusu dokonca vyrábal rúška na tvár. Najnovšie vyslovil ľútosť nad spáchanými vraždami. Poznamenal, že si želá, aby v Rusku opäť platil trest smrti, ktorý zrušili v roku 1996, a priznal sa k zabitiu ďalších dvoch žien v 90. rokoch. Jedna z nich bola dokonca jeho susedka.

Werewolf maniac Mikhail Popkov sentenced for life. Russia’s worst-ever serial killer convicted today of murdering 56 more women, making his overall total of victims 78 – most of them were raped https://t.co/n2IjjGczgv pic.twitter.com/pR5F5JEPBe

— The Siberian Times (@siberian_times) December 10, 2018