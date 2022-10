Chcete prestať fajčiť? Ak to stihnete do tohto veku, bude to mať efekt, ako keby ste nikdy nemali cigaretu

Fajčenie škodí zdraviu a mnohkrát môže byť príčinou vážnejších zdravotných problémov. Nová štúdia však ukázala, že fajčiari dokážu s nefajčiarmi držať v pomere úmrtnosti rovnaký level len v prípade, ak s cigaretami skončia do veku 35 rokov.

Skoncovať natrvalo s fajčením je pre viacerých fajčiarov veľmi obťažnou úlohou. Teraz to možno bude pre niektorých jednoduchšie. Veľká štúdia totiž naznačuje, že fajčiari cigariet, ktorí prestali fajčiť pred dosiahnutím veku 35 rokov, majú podobnú úmrtnosť ako tí, ktorí nikdy nefajčili, píše Science Alert.

Výskum vychádza z percentuálnej hodnoty úmrtnosti fajčiarov starších ako 35 rokov. Napríklad, bývalí fajčiari, ktorí prestali fajčiť medzi 35. a 44. rokom života, vykazovali o 21 % vyššiu mieru úmrtnosti z akejkoľvek príčiny v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. Oveľa vyššia bola táto miera u tých, ktorí prestali fajčiť vo veku 45 až 54 rokov. Tí vykazovali až o 47 % vyššiu mieru úmrtnosti.

Ide o tretiu štúdiu

Toto je už tretia veľká štúdia, ktorá naznačuje, že 35 rokov by mohol byť optimálny vek, do ktorého by bolo ideálne prestať fajčiť, keďže by sa tým mohla znížiť šanca na závažné zdravotné problémy spojené s fajčením. John P. Pierce, profesor na Katedre lekárstva a verejného zdravia na Kalifornskej univerzite v San Diegu, napísal v komentári k štúdii: „Už dlho je známe, že čím skôr prestane fajčiť, tým lepšie,“ napísal Pierce.

Analýza zahŕňala údaje z prieskumu od viac ako 550 000 dospelých, ktorí vyplnili dotazníky od januára 1997 do decembra 2018 a v čase náboru mali 25 až 84 rokov. Patrili medzi nich súčasní fajčiari, bývalí fajčiari a takzvaní nikdy nefajčiari, teda ľudia, ktorí podľa dotazníka za svoj život vyfajčili menej ako 100 cigariet.

Štúdia tiež uvádza, že dôležitú rolu môže plniť aj to, keď aktívny fajčiar začne znižovať denný počet cigariet. Aj z výskumu vyplýva, že respondenti, ktorí začali postupne redukovať prísun nikotínu, mali v neskoršom veku lepšiu kontrolu nad občasným fajčením, niekedy až úplným odstránením tohto zlozvyku zo života, dodáva profesor Pierce.

Vek 35 rokov môže byť aj motivujúci

Najmä tí, ktorí prestali fajčiť vo veku 45 rokov, znížili svoje nadmerné riziko úmrtia až o 90 % a tí, ktorí prestali fajčiť pred 35. rokom života, vykazovali úmrtnosť veľmi blízko k úmrtnosti ľudí, ktorí nikdy nefajčili.

Vo svojom komentári Pierce napísal, že ak prestanete fajčiť pred dosiahnutím 35. roku života, mohol by z vás byť perfektný príklad pre mladšiu generáciu. Opísal, že mladý fajčiar nemá poriadnu motiváciu a ani viditeľný dôvod na to, aby prestal. Ak však uvidí staršieho, no stále pomerne mladého človeka, že s tým skoncoval, môže to mať v konečnom dôsledku pozitívny účinok.

Autori štúdie, prirodzene, upozorňujú čitateľov, že v predloženej štúdii môžu byť podceňované skutočné riziká fajčenia, ale aj skutočné výhody odvykania. Štúdia však stále naznačuje, že prestať fajčiť čím skôr výrazne znižuje riziko predčasnej smrti.