Chceli ohlásiť pohlavie svojho bábätka. Znečistili zdroj vody v oblasti, ktorú už roky trápi extrémne sucho

Množstvo krajín po celom svete, vrátane Slovenska, potrápilo tento rok poriadne sucho. Brazílsku dvojicu to však neodradilo od toho, aby znečistili dôležitý zdroj vody. Vodopád zafarbili na modro, chceli tak odhaliť pohlavie svojho potomka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čelia obvineniu z environmentálneho zločinu

Čím ďalej, tým častejšie sa na sociálnych sieťach objavujú videá z tzv. „gender reveal party“, teda z osláv, ktorých cieľom je odhaliť pohlavie potomka, píše portál All That Is Interesting. Avšak po tom, čo vyviedla táto dvojica, ostáva rozum stáť. Budúci rodičia čelia obvineniu z environmentálneho zločinu.

Ako informoval web The Washington Post, súčasťou osláv na odhalenie pohlavia bábätka boli aj klasické modré a ružové balóniky, ale aj kanóny, ktoré do vzduchu vystreľujú farebné obláčiky. Tie modrým práškom oznámili, že dvojica čaká chlapčeka. Zdá sa ale, že takéto oznámenie im nestačilo a rozhodli sa, že zafarbia aj vodopád Cachoeira Queima-Pé, pri ktorom sa oslavy konali.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022



Vodopád sa nachádza v oblasti Tangará da Serra, ktorú ľudia často vyhľadávajú najmä kvôli ekoturizmu. Okrem toho, je aj zdrojom pitnej vody pre Tangará da Serra, pričom oblasť trápi extrémne sucho už niekoľko rokov po sebe.

Hrozia pokuty, ale aj pobyt za mrežami

Podľa portálu Independent konanie dvojice vyšetruje už aj brazílske ministerstvo životného prostredia. Účastníci oslavy sa o video modrého vodopádu podelili aj na sociálnej sieti, okamžite sa však na nich začala valiť obrovská vlna kritiky. „Čo sa stalo s krájaním torty? Prečo musí príroda trpieť len preto, lebo si títo ľudia o sebe myslia, že sú výnimoční?“ pýtajú sa ľudia na Twitteri.

„Kto potrebuje pitnú vodu, keď môže mať lajky,“ hovoria ďalší. Aj organizácia na ochranu životného prostredia SEMA už prípad vyšetruje. Plánuje zistiť, aké farbivo bolo na zafarbenie vodopádu použité. Dvojica sa ale bráni, že nepoužila žiadnu škodlivú chemikáliu.

Žiaľ, tento incident nie je ani zďaleka ojedinelým prípadom a ľudia v bizarnom trende pokračujú napriek tomu, že kritika sa ozýva z každej strany.

Minulý rok zapríčinila podobná oslava obrovskú katastrofu. Dvojica rozpútala masívny požiar, počas ktorého prišiel o život jeden z hasičov. Požiar pri odhaľovaní pohlavia bábätka zapríčinila dvojica v Arizone aj v roku 2017. Za neuvážené konanie v takýchto prípadoch hrozia vysoké pokuty, ale aj pobyt za mrežami.