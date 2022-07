Chcel si urobiť selfie na uzatvorenom chodníku. Americký turista spadol do sopky Vezuv

Množstvo ľudí už nechodí na dovolenky za zážitkami, ale preto, aby mali čo dať na Instagram. Neraz sa dostávajú do mimoriadne nebezpečných situácií v snahe urobiť si dokonalé selfie. Dôkazom je americký turista, ktorý vošiel na zakázaný chodník a pošmykol sa.

Chcel si urobiť selfie, spadol mu mobil

Americký turista sa rozhodol, že si počas výletu na sopku Vezuv urobí selfie. 23-ročnému mužovi však vypadol z ruky telefón. Keď sa naň pokúšal dočiahnuť, pošmykol sa a takmer pri páde prišiel o život. Ako informuje portál Live Science, našťastie, muž sa zošmykol len o niečo nižšie a vyviazol len s drobnými poraneniami.

Hrozí mu však trest za to, že na aktívnom vulkáne kvôli fotke šiel na zakázanú trasu. Podľa portálu The Guardian sa mužovi na pomoc okamžite vydali sprievodcovia a do vzduchu vzlietla aj záchranná helikoptéra. Kráter, do ktorého mohol muž spadnúť, je hlboký 305 metrov.

Vezuv je populárnou turistickou destináciou, k poslednej veľkej erupcii došlo v roku 1944. Napriek tomu je však vulkán neustále monitorovaný a turisti by mali byť maximálne opatrní. Okraj krátera je nebezpečný nielen preto, lebo sa človek môže na strmých skalách tvorených sopečnými sutinami pošmyknúť. V kráteri sa nachádzajú aj aktívne prieduchy, ktoré z času na čas chrlia horúci plyn a paru.

Selfie-taking US tourist falls into Italy’s Mount Vesuvius volcano https://t.co/ISs9Nj11K3 pic.twitter.com/AhIeAhvmIt — New York Post (@nypost) July 12, 2022

Tragédií sa stalo už viac

Nezodpovedný turista a jeho rodina sa však rozhodli akékoľvek upozornenia jednoducho ignorovať. Mali ale šťastie, že sa nič vážne nestalo. Žiaľ, nie je to ojedinelý incident, podobné nehody sa stávajú aj na iných sopkách. V roku 2019 sa na hawajskej sopke Kilauea vážne poranil 32-ročný muž po tom, čo preliezol bariéry okolo krátera, za ktoré majú turisti vstup zakázaný.

Zosunula sa pod ním zem a padal 21 metrov. V rovnakom kráteri bol nájdený aj 75-ročný muž. Ten ale pád do 31-metrovej hĺbky ale neprežil. V roku 2017 sa odohrala tragédia v Taliansku na kráteri Solfatara. 11-ročný chlapec spadol do vriaceho bahna. Jeho rodičia sa ho pokúšali zachrániť, napokon ale všetci traja zomreli.