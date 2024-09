Cestujte celý mesiac za smiešnych 20 €: Táto európska destinácia chce zaviesť šialene výhodný preukaz na vlak

Portugalsko, obľúbená európska destinácia, chce ľuďom sprostredkovať megalacné mesačné železničné preukazy. Novinka dostala názov Green Rail Pass a podľa slov portugalského premiéra je skvelou investíciou pre krajinu i samotných ľudí. O správe napísal portál Timeout.

Portugalský premiér Luís Montenegro oznámil, že vláda plánuje predstaviť nový, megalacný mesačný železničný preukaz.

Majitelia karty Green Rail Pass sa budú voziť po celom Portugalsku

Jeho cena vás veľmi príjemne prekvapí – mesiac cestovania po krajine má stáť len smiešnych 20 eur.

Podľa slov premiéra, má byť portugalský Green Rail Pass platný vo všetkých „mestských, regionálnych, medziregionálnych a medzimestských“ štátnych spojoch v krajine.

Jediná výnimka má zahŕňať prémiové vlaky Alfa Pendular, ktoré pasažierov po krajine prevážajú rýchlosťou až 220km/h.

Podľa slov premiéra je toto rozhodnutie „investíciou do ľudí, do životného prostredia a do budúcnosti“, rovnako ako „strategickým a štrukturálnym plánom pre budúcnosť Portugalska“.

Ku dnešnému dňu zatiaľ nebol zverejnený termín spustenia, rovnako ako ani informácie o tom, ktorí cestovatelia budú mať na preukaz nárok.

Portugalsko nie je zďaleka jedinou krajinou, ktorá zvážila výhody megalacných vnútroštátnych preukazov. K vlakovému megalacnému trendu sa už pridali krajiny, ako sú napríklad Francúzsko či Nemecko. Rovnako tak prebiehajú mnohé investičné megaprojekty, s aktívnou snahou o modernizáciu tejto formy dopravy v Európe i vo svete.