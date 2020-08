Cesta okolo sveta za 70 dní v autobuse. Pasažieri prejdú 18 krajín a vyše 20-tisíc kilometrov

Expedičná spoločnosť prišla s nápadom, vďaka ktorému sa môžete vydať na nezvyčajnú cestu okolo seba. Nepôjdete totiž lietadlom ani vlakom ale autobusom.

Expedičná spoločnosť Adventures Overland ponúka jedinečný zážitok, a to možnosť vybrať sa na cestu okolo sveta autobusom, píše portál CNN Travel. Cestujúci poputujú z indického hlavnému mesta Dillí až do Londýna, pričom okrem autobusu nebudú použité žiadne iné dopravné prostriedky, lietadlá ani lode.

Ide o prvú cestu okolo sveta svojho druhu, pričom upravený luxusný autobus odvezie súčasne maximálne 20 cestujúcich, o pohodlie sa teda obávať nemusíte. Autobus je čiastočne inšpirovaný obdobím hippie, v 50. a 60. Rokoch autobusy križovali svet bežne.

We are thrilled to announce the longest and the most epic bus journey in the world, ‘𝗕𝘂𝘀 𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻’. The first-ever hop-on/hop-off bus service between Delhi, India and London, United Kingdom.

V priebehu 70 dní v autobuse môžete navštíviť až 18 krajín, pričom cestujúci môžu počas zastávok obdivovať chrámy v Mjanmarsku, prejsť sa po Veľkom čínskom múre a navštíviť historické časti Moskvy či Prahy. Spoločnosť Adventures Overland založili dvaja vášniví cestovatelia Tushar Agarwal a Sanjay Madan, pričom inšpiráciou bol pre nich sólový výlet, ktorý Agarwal absolvoval v roku 2010. Vydal sa vtedy na dlhú cestu z Londýna do Dillí, vyjadril sa Agarwal pre CNN Travel.

Od založenia spoločnosti zorganizovali Agarwal a Madan už tri výlety z Dillí do Londýna, rozdiel však spočíval v tom, že každý cestujúci prišiel vlastným autom a postupne vznikol konvoj. Dvojica okrem toho zorganizovala výlet po Islande či okolo zamrznutých ruských jazier.

Nápad vydať sa na cestu autobusom vznikol najmä preto, lebo mnoho ľudí si chcelo krásu cestovania užiť bez toho, aby pritom museli šoférovať. Autobus putujúci do Londýna umožňuje maximálny oddych a cestujúcim poskytuje pohodlie, aké by v inom autobuse nezažili, dostatok priestoru budú mať nielen na batožinu, ale aj na to, aby si mohli natiahnuť nohy.

Sky above, earth below, lake & #mountains around and peace within. It’s hard to believe the beauty of #Ladakh.

Words fail when the experience is far greater than the ordinary. So, you will never know until you go. To know more, check out Ladakh Expedition 2020 on our website. pic.twitter.com/XJLEdFZYxA

— Adventures Overland (@AdventuresO) August 13, 2020