Česku už pomôže len tvrdý lockdown, zhodujú sa odborníci. Je to aj oveľa lacnejšie riešenie

V Českej republike pribudlo vo štvrtok 13 051 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Vyplýva to z údajov zverejnených v piatok po polnoci na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v krajine od začiatku pandémie sa tak zvýšil na 310 068, z toho 178 578 je aktívnych. V priebehu štvrtka bolo vykonaných 37 680 testov. V českých nemocniciach sa aktuálne lieči 6604 pacientov, zatiaľ čo 128 628 ľudí sa už z nákazy vyliečilo.

Na súvisiace komplikácie zomrelo v ČR už 2862 pacientov, pričom vo štvrtok pribudlo 99 úmrtí, informoval Český rozhlas. V utorok zomrelo v Česku 159 infikovaných ľudí, čo je doposiaľ najhoršia denná bilancia od začiatku epidémie.

Odborníci odporúčajú lockdown

Centrum pre modelovanie biologických a spoločenských procesov (BISOP), kde pôsobí aj niekoľko odborníkov z Akadémie vied ČR, pritom vo svojej analýze upozorňuje, že ak ľudia chcú, aby sa situácia v krajine zlepšila, musia pristúpiť na prísny lockdown, a to vrátane stretávania sa s príbuznými. Epidémia v Českej republike podľa nich ešte stále nie je na vrchole a bez tvrdých obmedzení čakajú krajinu náročné Vianoce.

Aby sa zabránilo ďalšiemu masívnemu šíreniu a vysokým nárastom nových prípadov, je nutné obmedziť medziľudské kontakty na minimum. “V praxi to znamená až 70-percentnú redukciu kontaktov, obmedzenie prítomnosti na pracovisku až o 60 percent, takmer bezvýhradné nosenie rúšok a dodržiavanie ďalších osobných ochranných opatrení,” priblížil výkonný riaditeľ BISOP René Levínský.

Opatrenia by mali byť podľa odborníkov aspoň také prísne ako v marci. “Pokiaľ by takto definovaný lockdown nastal včas (teda čo najskôr), mohli by denné prírastky zhruba v decembri klesnúť na úroveň okolo jedného tisíca – v takom prípade a pri kvalitnom trasovaní by sa mohli reštrikcie začať postupne uvoľňovať,” vysvetlila Akadémia vied. V opačnom prípade čakajú Česko vianočné sviatky silne poznačené pandémiou.

Je to najlacnejšie riešenie

Pokiaľ vláda prísny lockdown nevyhlási, nie je podľa vedcov šanca na zlepšenie v najbližších týždňoch. “V najlepšom prípade sa dá dúfať v mierny pokles s dlhotrvajúcimi nikoľkotisícovými prírastkami a preťaženým zdravotníctvom,” varuje Levínský.

Okamžitým lockdown je navyše podľa odborníkov najlacnejším riešením. “Dilema medzi zdravotným a ekonomickým pohľadom je falošná. Stojíme pred inou otázkou – či zaplatiť nižšie stovky miliárd za lockdown hneď alebo nechať epidémiu bežať ďalej a zaplatiť vyššie stovky miliárd neskôr,” tvrdia.

Česká Poslanecká snemovňa dnes na mimoriadnom rokovaní rozhodne o prípadnom predĺžení núdzového stavu. Ten súčasný sa skončí 3. novembra a vláda požiadala o jeho predĺženie o mesiac. Mimoriadna schôdza sa začala o deviatej ráno. Od 14:00 bude tiež mimoriadne rokovať aj vláda.