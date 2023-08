Časť peňazí z vašich dovolenkových nákupov môžete dostať späť: Vrátiť sa vám môžu aj desiatky eur, toto musíte urobiť

Množstvo ľudí využíva dovolenky v zahraničí okrem relaxu aj na veľké nákupy. Je v podstate jedno, či nakupujete oblečenie alebo doplnky do domácnosti, v niektorých prípadoch máte nárok na vrátenie DPH za nakúpené produkty.

Takzvané „tax free“ nákupy

Ak chcete vycestovať za nákupmi bez daní, urobiť tak musíte mimo Európskej únie (EÚ). To je základná podmienka na to, aby vám boli peniaze vrátené. Samozrejme, pre občanov žijúcich mimo EÚ tieto výhody platia aj v členských štátoch únie. Nemusíte však vôbec zúfať, jednoznačne najobľúbenejšou turistickou destináciou Slovákov v letných mesiacoch je Turecko, kde si okrem kvalitného oddychu viete aj dobre nakúpiť. Takže ak ste si naplánovali dovolenku tu, máme dobrú správu.

Všeobecne by ste mali v zahraničí (mimo EÚ) hľadať obchody, ktoré sa prezentujú ako „tax free“. Prevádzky s takýmto označením (často ale aj bez neho) vám vedia pri nákupe vystaviť aj potrebný formulár na vrátenie daní. Dôležitou podmienkou je to, aby ste minuli istú sumu peňazí – tá sa líši v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, preto je túto informáciu potrebné zistiť vopred. V úplne ideálnom prípade by ste mali minúť čo najviac peňazí u jedného konkrétneho predajcu, nie nákupy rozdeľovať na viacerých.

Dôležité je, aby ste nakúpené veci z krajiny vyviezli do troch mesiacov a pozor, s visačkami, prípadne inými dokumentmi, ktoré preukazujú autentickosť a sumu tovaru. „Ideálne je nechať na takomto tovare visačky alebo dokumenty, ktoré preukazujú, že ide jednoznačne o ten originálny výrobok, ktorý chcete vyviezť,“ vysvetlila pre TV JOJ v jednom zo starších článkov hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Miroslava Slemenská.

Ak všetky potrebné dokumenty máte, s celým ďalším procesom by vám mali pomôcť úrady, ktoré nájdete na letiskách. Vzhľadom na široké spektrum predajcov a veľké množstvo letísk sa ďalší proces a doba jeho trvania môžu líšiť. Každopádne, ak budete nakupovať mimo EÚ, myslite na to. V konečnom dôsledku môžete späť dostať desiatky, ba až stovky eur. Výška DPH sa líši v závislosti od štátu.