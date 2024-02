Čaputová by novelu Trestného zákona mala podpísať, tvrdia Demokrati. Vysvetlili, prečo by ju nemala vetovať

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala novelu Trestného zákona podpísať, nie ju vetovať. Skonštatovala to mimoparlamentná strana Demokrati s tým, že Ústavný súd (ÚS) SR tak získa viac času na to, aby sa mohol zaoberať protiústavnosťou novely. Upozornila, že ak bude novela účinná čo i len deň, niektoré trestné činy budú premlčané navždy.

„Prelomenie veta je síce silným symbolom odmietnutia zákona, no dnes sa musíme pozerať na to, ako naozaj účinne túto hanebnú novelu zastaviť,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga. V prípade, že prezidentka novelu vetuje, bude podľa neho len v rukách predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), kedy sa ňou bude plénum opätovne zaoberať.

„Ak sa tak stane, predpokladám, že 12. alebo 13. marca bude veto prezidentky definitívne prelomené. Potom však ÚS ostane iba deň na to, aby zaujal stanovisko, či pozastaví účinnosť novely,“ dodal.