Bývalý prezident Medvedev povedal štyri scenáre, pri ktorých Rusko použije jadrové zbrane

Rusko opätovne straší atómovými zbraňami. V podstate už od začiatku vojny na Ukrajine sa Putin či jeho spolupracovníci vyhrážajú západu, že ak pomôžu v bojoch Ukrajine, pocítia dôsledky. Často sa tými dôsledkami naznačovalo alebo priamo hovorilo o použití jadrových zbraní, ktorými Rusko vo veľkej miere disponuje.

Olej do ohňa opäť prilial bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý podľa The Guardian povedal, že Moskva by mohla proti nepriateľovi zasiahnuť jadrovými zbraňami a to aj v prípade, ak budú proti Rusku použité iba konvenčné zbrane.

Aj tieto vyhlásenia podnietili Volodymyra Zelenského, aby počas video vystúpenia v katarskej Dauhe varoval, že Moskva je priamou hrozbou pre celý svet. „Rusko sa chváli, že môže zničiť jadrovými zbraňami nielen určitú krajinu, ale celú planétu,“ povedal Zelenskyj.

Tieto hrozby môžu byť jednoducho pokusom odvrátiť pozornosť od zlyhania ruských síl počas okupácie Ukrajiny, ktorá mala podľa pôvodných plánov skončiť po pár dňoch, myslia si západní predstavitelia. Podľa Ukrajiny navyše Rusko čoskoro príde o mesto Cherson, ktoré počas ofenzívy 24. februára dobyli ako prvé veľké centrum.

Štyri scenáre

Medvedev priblížil, že ruská jadrová doktrína nevyžaduje, aby nepriateľský štát použil takéto zbrane ako prvý. Priblížil, že existujú štyri scenáre, kedy je Rusko oprávnené použiť jadrové zbrane.

Číslom jedna je situácia, ak je Rusko zasiahnuté nepriateľskou jadrovou zbraňou. Ďalším, ak by sa jadrovou zbraňou zaútočilo voči spojencovi Ruska.

Tretím scenárom je, ak by prišlo k útoku na kritickú ruskú infraštruktúru, ktorá by ochromila činnosť ruských odstrašujúcich jadrových síl a posledným scenárom je, ak by bol útok na Rusko taký, že by ohrozoval existenciu samotnej krajiny, a to aj ak by nepriateľ útočil iba konvenčnými zbraňami.