Bývalého nacistického dozorcu deportovali do Nemecka. Vyše 60 rokov sa ukrýval v Amerike

Bývalý nacistický dozorca žil v Amerike viac ako 60 rokov. Spravodlivosť ho však napokon dobehla. Vo veku 95 rokov bol deportovaný späť do Nemecka.

Ako informuje portál LAD Bible, bývalý nacistický dozorca bol deportovaný do Nemecka po tom, čo sa viac ako 60 rokov ukrýval v Amerike. Friedrich Karl Berger, ktorý má v súčasnosti 95 rokov, v roku 1945 slúžil v nemeckom koncentračnom tábore Neuengamme. V roku 1959 sa však odsťahoval do Ameriky.

Americká colná a imigračná agentúra potvrdila, že Berger bol deportovaný späť do Nemecka, kde bude čeliť následkom za to, čo vykonal pred desiatkami rokov. Bergera usvedčili dôkazy, ktoré sa podarilo nájsť na potopenej lodi. Súd v Memphise následne ešte 20. februára minulého rozhodol, že Berger musí Ameriku opustiť.

Samozrejme, Berger sa bránil. Na súde sa obhajoval tým, že v koncentračnom tábore strávil len niekoľko týždňov ku koncu druhej svetovej vojny a v tom čase ma len 19 rokov. Údajne tam bol len preto, lebo bol k tomu prinútený. Okrem toho, na súde sa vyjadril, že počas svojho pôsobenia v koncentračnom tábore nebol svedkom zlého zaobchádzania, týrania či vraždenia.

Priznal však, že bránil väzňom v tom, aby z tábora ušli a nikdy nepožiadal o to, aby mohol z koncentračného tábora odísť a vykonávať inú prácu. Nemecké súdy tento prípad minulý rok uzavreli. Ako píše portál The Guardian, Berger v Nemecku nebol vzatý do väzby. Bude však musieť podstúpiť vypočúvanie a je možné, že proti nemu budú vznesené nové obvinenia.

V rozhovore pre portál The Washington Post sa Berger vyjadril, že nerozumie tomu, čo sa vlastne deje. Je nahnevaný z toho, že sa jeho prípad rieši po desiatkach rokov napriek tomu, že bol k práci v koncentračnom tábore prinútený. Nerozumie tomu, prečo ho v 95 rokoch úrady vyhnali z jeho vlastného domova. Avšak napriek tomu, že v koncentračnom tábore pracoval len krátko, za svoju prácu celé tie roky dostával od nemeckých úradov penziu.

A U.S. immigration judge has ordered that a Tennessee man, Friedrich Karl Berger, who served as a guard at a Nazi concentration camp during World War II, be deported to Germany, where he is a citizen https://t.co/P6AqveIS7I

— The New York Times (@nytimes) March 5, 2020