Budúcnosť kávy nevyzerá dobre. O 30 rokov môže obyčajná šálka stáť aj desiatky eur

Celosvetoví pestovatelia by mohli prísť o polovicu tej najvhodnejšej pôdy na pestovanie kávy, a to podľa scenára miernych dopadov klimatickej zmeny. Brazília, ktorá je v súčasnosti najväčším producentom kávy, zaznamená do roku 2050 úbytok pôdy na jej pestovanie o 79 %.

Toto je jedno z kľúčových zistení novej štúdie vedcov zo Švajčiarska publikovanej v časopise Plos One, ktorí hodnotili potenciálne vplyvy klimatických zmien na kávu, ale aj kešu či avokádo. Všetky tri plodiny sú dôležité obchodované plodiny, ktoré pestujú najmä drobní producenti v trópoch, uvádza profesor biotechnológie Denis J. Murphy z univerzity v Južnom Walese pre portál The Conversation.

Celosvetový obchod

Káva je z týchto troch plodín najvýznamnejšia s očakávaným finančným výnosom na úrovni 460 miliárd dolárov. Pri avokáde je to 13 miliárd dolárov a pri kešu 6 miliárd.

Hlavným posolstvom novej štúdie je, že predpovedané klimatické zmeny budú mať pravdepodobne za následok výrazné zníženie množstva vhodnej pôdy na pestovanie týchto plodín v niektorých významných regiónoch, kde dnes dominujú. To zákonite ovplyvní pestovateľov, ale aj celosvetových spotrebiteľov.

Doterajšie výskumy klimatických zmien a budúcnosti plodín sa zameriavali najmä na základné potraviny, ako je kukurica, pšenica, zemiaky či olejnaté semená. Všetky tieto plodiny sa pestujú v miernom podnebí. Avšak tropické ekosystémy, ktoré tvoria 40 % pevniny a kde žijú tri miliardy ľudí, sú takisto nesmierne dôležité.

Problémy aj s inými plodinami

V týchto oblastiach sa tiež nachádzajú rezervoáre biodiverzity a pestuje sa tu množstvo plodín, ktoré sú dôležité pre obživu miestnych ľudí.

Nová štúdia dopĺňa nedávny výskum o palme olejnej. Aj keď je jej pestovanie predmetom kontroverzií, patrí medzi jednu z najdôležitejších plodín z hľadiska ľudskej výživy, keďže poskytuje obživu pre viac ako tri miliardy ľudí. Profesor Murphy s kolegami vytvorili modelovú analýzu, ktorej záverom bolo, že po roku 2050 sa úmrtnosť týchto stromov výrazne zvýši, čo zničí veľkú časť stromov v Amerike. V Ázii sa zase drasticky zvýši hniloba paliem.

Prekvapivá zložitosť

Súhrnne tieto štúdie začínajú odhaľovať prekvapivý rozsah a zložitosť vplyvov klimatických zmien. Dôležité je, že negatívne vplyvy nebudú rovnomerne rozdelené a niektoré regióny môžu dokonca zo zmeny klímy profitovať. Napríklad časti Číny, Argentína a USA budú vhodnejšie na pestovanie kávy. Táto zmena však bude prebiehať postupne a je pravdepodobné, že tropické plodiny budú v budúcnosti vzácnejšie a zákonite aj drahšie.

Pokiaľ ide o kávu, z relatívne lacného každodenného nápoja sa môže stať cenná pochutina, ktorá sa bude konzumovať iba pri zvláštnych príležitostiach, podobne ako kvalitné víno, ktorého cena sa za pohár pohybuje aj v hodnote desiatok eur.