Budú Slováci môcť cez sviatky nakupovať v ďalších obchodoch? Doterajšiu výnimku by chcela SaS rozšíriť o tieto prevádzky

Dostál z SaS chce rozšíriť výnimky zo zákazu maloobchodného predaja počas pracovných dní pokoja. Poslanec Národnej rady SR z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál predložil na rokovanie parlamentu novelu Zákonníka práce, ktorej cieľom je zvýšiť podporu malým maloobchodným predajniam a predaju kvetov počas sviatočných dní.

Článok pokračuje pod videom ↓

Poslanec navrhuje rozšíriť výnimky zo zákazu maloobchodného predaja počas vybraných dní pracovného pokoja a sviatkov. „Predajne s plochou do 200 metrov štvorcových by mohli realizovať maloobchodný predaj aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov, na základe slobodného podnikateľského rozhodnutia a dohody so zamestnancami,“ uvádza Dostál v sprievodných dokumentoch.

Úprava je inšpirovaná českým zákonom a podľa jeho slov sa považuje za spravodlivú pre malé prevádzky s obmedzeným počtom zamestnancov. Okrem toho novela navrhuje aj úplne vyňať predaj kvetov zo zákazu maloobchodného predaja počas všetkých sviatkov, nielen 8. mája a 1. novembra. „Nie je žiaden legitímny dôvod obmedziť túto výnimku len na tieto dva dni,“ tvrdí Dostál. Očakáva sa, že novela zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie.