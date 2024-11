Budete si môcť pozrieť obraz Martiny Šimkovičovej či Romany Tabakovej: Na Bratislavskom hrade sa začína jedinečná výstava

Na Bratislavskom hrade sa bude v najbližších týždňoch konať medzinárodná výstava umeleckých diel s názvom Arte Castle, na ktorej uvidíme okrem diel umelcov aj obrazy namaľované rôznymi političkami.

Medzi nimi budú napríklad aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, Romana Tabaková, alebo poslankyňa Smeru Jana Vaľová, ktorá je zároveň aj spoluorganizátorkou podujatia. O výstave informuje portál SME Ženy na sociálnej sieti.

Jedinečné diela

Posledná menovaná sa k výstave vyjadrila na svojom facebooku, no použila veľmi zvláštnu slovenčinu. Vyjadrenie prinášame v pôvodnom znení: „Teším sa, že ako spolu organizátorka výstavy obrazov a sôch .V dňoch 29.11.-20.12 .2024 ARTE CASTLE . Môžeme privítať a Vy môžte vidieť diela týchto nadaných umelcov .Zo Švajčiarska a Slovenska. Samozrejme budem aj ja vystavovať svoje diela.“

Výstava sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR a k vernisáži je pripravený aj hudobný program a ochutnávka vín. Návštevníci si budú môcť pozrieť, okrem iného, obraz s názvom „The colour blue and the magic“ od Martiny Šimkovičovej, či dielo „Passion, sweat and blood“ od Romany Tabakovej. Výstava sa začína už zajtra a potrvá do 20. decembra.