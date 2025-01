Bude ešte zima? Zvláštne počasie nekončí, na horách máme jarné teploty. Takto to bude vyzerať do konca januára

Slovensko sa už niekoľko dní nachádza pod vplyvom tlakovej výše, ktorá so sebou prináša stabilné, no inverzné počasie. Tento jav vytvára výrazné rozdiely medzi podmienkami v dolinách a na horách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zatiaľ čo nižšie položené oblasti trápi zamračená obloha, chlad a miestami aj slabé zrážky, vyššie položené regióny si užívajú slnečné lúče a teploty, ktoré pripomínajú jar. Podľa portálu iMeteo.sk sa dnes v dolinách a nížinách očakávajú teploty len okolo 0 °C.

Počasie bude prevažne zamračené, miestami môže slabo snežiť, mrholiť, alebo sa môžu tvoriť klzké úseky ciest v dôsledku poľadovice. Výrazný vietor nás dnes nepotrápi, no na juhozápade Slovenska môže ráno prechodne zosilnieť. Na horách je situácia opačná – slnečno, jasno a teploty dosahujúce až +9 °C.

Nedeľa napríklad priniesla na Chopku teploty okolo +5,5 °C, pričom na priamom slnku bolo dokonca až +10 °C. Dnešné podmienky na horách tak opäť prajú najmä turistike a zimným športom.

Potrápi nás hmla aj poľadovica

Na celom území Slovenska treba počas dnešného rána počítať s hmlou. V niektorých okresoch sa vyskytuje aj poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pred týmito javmi aj výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Viditeľnosť môže klesnúť podľa meteorológov na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja a v okrese Bytča. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 10.00 h, pred poľadovicou počas celého dňa.

Inverzia slabne, no zima stále neprichádza

Inverzné počasie nás bude sprevádzať ešte niekoľko dní, no tlaková výš, ktorá ho spôsobuje, postupne slabne. Už v utorok sa očakáva príchod oblasti nižšieho tlaku vzduchu, ktorá môže priniesť prechod frontálnej vlny. Tento front by mohol na naše územie priniesť sneženie, no v nížinách sa zrážky pravdepodobne roztopia, pretože teploty zostanú prevažne nad nulou.

Pre trvalé sneženie v nížinách by bola potrebná chladnejšia vzduchová hmota, no podľa aktuálnych modelov je teplota vo výške 1500 m n. m. stále príliš vysoká. Vzduchová hmota nad naším územím zostane v najbližšom období skôr teplá, čo znamená, že pravdepodobnosť zimného počasia v nížinách je nízka.

Aký bude zvyšok januára?

Aj keď utorok prinesie mierne ochladenie a prechodné sneženie, výraznejšia zima sa zatiaľ na Slovensko nevráti. Predpovede na zvyšok januára naznačujú, že nás čaká prevažne stabilné počasie s nadpriemernými teplotami. V nížinách, vrátane Bratislavy, by teploty mohli koncom mesiaca dosiahnuť až +10 °C, pričom na horách bude ešte o niečo teplejšie.

Výrazné vpády studeného vzduchu z arktických oblastí, ktoré by mohli priniesť trvalú snehovú nádielku, sa podľa aktuálnych výpočtov meteorológov z iMeteo neočakávajú. Modely ukazujú, že stredná Európa zostane pod vplyvom teplejšej vzduchovej hmoty, ktorá bude brániť výraznejším ochladeniam.

Príjemné podmienky pre hory, sneh v nížinách v nedohľadne

Ak túžite po slnečnom počasí a príjemnej zimnej atmosfére, hory sú momentálne ideálnou voľbou. Stabilné počasie a nezvyčajne vysoké teploty vytvárajú skvelé podmienky pre turistiku aj zimné športy. Pre nížiny však platí, že návrat zimného počasia je zatiaľ nepravdepodobný.

Podľa aktuálnych predpovedí bude január pokračovať v teplejšom charaktere počasia, no situácia sa môže ešte zmeniť. Meteorológovia však upozorňujú, že pravdepodobnosť návratu chladnejších dní do konca mesiaca je nízka. Na pravú zimu si teda budeme musieť ešte počkať.