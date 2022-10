Boris Kollár svoje homofóbne výroky neľutuje a zopakoval by ich aj dnes. LGBTI komunitu nazval úchylákmi

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si nemyslí, že by sa Juraj K., ktorý v bratislavskom bare Tepláreň zastrelil dvoch ľudí, inšpiroval pri svojom čine výrokmi slovenských politikov. Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS, jeho motiváciou boli rasovo motivované vraždy v Spojených štátoch amerických.

„Bol motivovaný Breivikom v Nórsku a potom na Novom Zélande ,“ povedal Kollár. V manifeste páchateľa podľa neho nie je ani jeden výrok slovenského politika, ktorý by ho motivoval. „Bol to neonacista. je tam manifest proti židom, homosexuálom,“ vyhlásil Kollár. Rovnako ohrozene ako LGBTI komunita by sa podľa neho mohli v súčasnosti cítiť aj židia alebo politici. „Bol u premiéra dvakrát,“ pripomenul šéf parlamentu.

Svoje výroky neľutuje

Samotný Kollár adresoval na adresu LGBTI+ komunity v minulosti viacero homofóbnych komentárov, ktoré podľa vlastných slov neľutuje a zopakoval by ich aj dnes, hoci by zmenil slovník. „Rodina je otec, mama a deti. Maximálne mama, mama, mama, mama, mama, mama a moje deti. Dvaja teploši a dieťa? Zvrátené!,“ povedal v minulosti Kollár.

„Oni patria do ústavu a nie na ulicu. Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť,“ znie ďalší z dávnejších výrokov predsedu parlamentu, píše Refresher. Komentoval tak fotografiu z Dúhového pridu, na ktorej sú polonahí muži na vôdzke, oblečení ako psi. „Rovnako by som sa vyjadril, ak by na tej fotografii boli heterosexuáli,“ dodal.

Podľa opozičného poslanca a predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho bude v súvislosti s aktuálnym napätím rozhodujúce, ako sa zachová spoločnosť nasledujúce dni. „Nie iba jeden deň alebo dva dni. Alebo do pohrebu. Ako bude reagovať väčšinová spoločnosť,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že ak pobúrenie prejde za dva dni a spoločnosť sa nepoučí, situácia menšín sa nezlepší.