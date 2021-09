Boris Kollár: Nič sa nemení, Sme rodina zatiaľ ostáva v koalícii. Fico je “pokakaný”, smrad sa šíri čoraz viac

Boris Kollár dnes na tlačovom brífingu informoval o aktuálnej politickej situácii. Včera rokovala koaličná rada, rozprávať sa mali aj o tom, ako si ďalej predstavujú fungovanie. K tomu sa však nedostali, informoval šéf hnutia.

Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne. Povedal to predseda hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár ešte včera pred rokovaním koaličnej rady. „Všetko je reálne, aj toto je otvorené, samozrejme. Ale my ideme normálne na koaličnú radu, preto, lebo máme zatiaľ platnú koaličnú zmluvu,“ povedal Kollár. Zároveň uviedol, že naďalej platia jeho slová, že sa hnutie nezúčastní na Pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát. „Môžu sa rozhodnúť tak, že nás vylúčia, a my tým pádom odídeme. Ani sa nebude dať nič iné urobiť,“ pokračoval.

Sme rodina a ich červená čiara

Boris Kollár potvrdil, že sa nič nemení, Sme rodina ostáva v koalícii. Robertovi Ficovi odkázal, že nie je “pokakaný”. Jediný, kto tu má byť pokakaný, je práve Fico, ktorému už “horí pod zadkom” a má strach z vývoja situácie. Fico reagoval na to, že Sme rodina má len “silné reči” a z koalície neodišla.

Čo však šéf hnutia poznamenal bolo, že nie sú ochotní rokovať o spornom paragrafe 363 a nebudú ani súčasťou pracovnej skupiny. Je však možné, že strana z koalície odíde aj sama a to vtedy, ak neprejdú nájomné byty, s ktorými šli do volieb. Tento návrh by už mal ísť do 2. čítania, Borisa Kollára hnevá, že sa to vždy odsúva. Červená čiara je roztrhnutie prokuratúr na špeciálnu a generálnu a zrušenie paragrafu 363. Tiež sa vyjadril k novinárom z denníka N, ktorým krajská prokuratúra zrušila obvinenia.

Správu aktualizujeme.