Borat 2 už čoskoro v kinách? Známy komik Sacha Baron Cohen tajne pracoval na pokračovaní úspešnej komédie

Známy herec a komik v jednej osobe – Sacha Baron Cohen – sa už svetu predstavil vo viacerých bláznivých (ale i vážnych) postavách. Jeho najznámejším výtvorom je však nepochybne postava kazašského reportéra Borata. Do nej sa dlhé roky oficiálne nevracal, namiesto toho pracoval na iných projektoch. Po 14 rokoch je však, zdá sa, Borat späť.

Pokračovanie Borata pritom nikto riadne ani neoznámil, herec dokonca viackrát dementoval dohady o tom, že dvojka vznikne. Potom ale Cohena videli obyvatelia Los Angeles v jeho slávnom kostýme a začalo sa špekulovať, či sa náhodou nechystá pokračovanie. Teraz – o mesiac neskôr – prichádza filmový web Collider s prekvapivou informáciou: Borat 2 nielenže vznikne, ale už je aj hotový!

Snímka je hotová, čaká na uvedenie v kinách

Podľa správ už hotovú snímku videlo niekoľko ľudí z filmovej brandže, ktorí mali výsledok ohodnotiť a na základe ich reakcií by potom malo dôjsť k prípadným prerábkam na projekte.

Na verejnosť unikli aj čriepky z oficiálnej synopsy pokračovania. Borat by sa mal v ďalšom filme snažiť dobyť Hollywood ako veľká filmová hviezda. Stať sa tak malo po tom, čo sa preslávil vďaka svojmu prvému filmu, teda snímke Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan).

Zatiaľ nie je známe, kedy by sa Borat 2 mohol dostať do kín. Vzhľadom na informácie, že snímka je hotová, by to však mohlo byť niekdy v najbližšom období.

Borat, Ali G, Brüno…

Postavu Borata Sagdijeva komik Cohen vytvoril ešte vo svojej slávnej televíznej show Da Ali G Show, v ktorej si uťahoval z kadekoho, na koho na ulici natrafil. Nevyhýbal sa pritom ani slávnym hviezdam šoubiznisu.

Ďalšími slávnymi postavičkami Cohena sú okrem Borata si rapera Ali G-ho, napríklad aj rakúsky homosexuálny módny komentátor Brüno či diktátor Aladdin. Všetky jeho známe postavičky sa stali medzi divákmi nesmierne populárnymi a predstavili sa aj vo vlastných filmoch. Tie boli vždy točené dokumentárnym spôsobom.