Bolo to nevyhnutné, zodpovední sú viacerí. Šokujúci dokument prezrádza nové detaily o smrti Michaela Jacksona

Množstvo fanúšikov ostalo zdrvených po tom, čo sa v roku 2009 dozvedeli správu, že Michael Jackson zomrel. Naposledy mal vydýchnuť vo svojom domove v Los Angeles. Z neúmyselného zabitia bol obvinený Jacksonov lekár Conrad Murray. Detektív ale v šokujúcom dokumente odhaľuje nové detaily o spevákovej smrti.

Jeho smrť bola nevyhnutná

„Tragická smrť Michaela Jacksona bola nevyhnutá, za zlyhanie srdca zapríčinené liekmi je zodpovedných viacero ľudí,“ prezradil v najnovšom rozhovore detektív. Ako píše portál Daily Mail, spevák zomrel 25. júna v roku 2009 vo svojom domove v Los Angeles. Jeho lekára Conrada Murraya obvinil súd z neúmyselného zabitia.

Detektív si však myslí, že na vine je viac ľudí, nielen Murray je zodpovedný za to, že Jackson bol závislý na liekoch. Aj Murray, ktorý Jacksona ošetroval od roku 2006, v rozhovore priznáva, že po spevákovej smrti bol zdrvený a to, že putoval za mreže, ho zničilo ešte viac. Dodáva, že vždy mal Michaela rád, no nepovažuje za spravodlivé, že všetku vinu za jeho smrť na seba musel prevziať on.

69-ročného chirurga napokon prepustili v roku 2013 po tom, čo si odsedel polovicu 4-ročného trestu. V noc, keď Jackson zomrel, mu Murray podal niekoľko rôznych liekov na spanie. V najnovšom rozhovore v dokumente Who Really Killed Michael Jackson detektív Orlando Martinez priznáva, že je zázrak, že spevák nezomrel už skôr. Na liekoch, napríklad na propofole, bol totiž závislý dlhodobo.

Murray nie je jediným vinníkom

Verí, že jeho smrť bola nevyhnutná. Michael totiž vždy dostal to, čo chcel. Ak ho niekto odmietol, našiel si iného človeka, ktorý bol ochotný urobiť, čo žiadal. Detektív si myslí, že za jeho smrť je zodpovedných viacero ľudí. Michael totiž navštevoval niekoľko lekárov, ktorí mu predpisovali lieky. Podarilo sa mu ich tak nazhromaždiť poriadne množstvo.

Martinez si taktiež myslí, že Murray nemal byť jediným obvineným. Pred súdom však bolo nesmierne náročné dokázať, že lekár za Jacksonovu smrť nenesie plnú zodpovednosť. Problémom bol aj fakt, že bolo takmer nemožné nájsť lekárov, ktorí by boli ochotní sa na príčinu smrti pozrieť, s úmrtím legendy nechceli mať nič spoločné.

Aj Murray si myslí, že vinníkmi sú aj lekári, ktorí v priebehu rokov Jacksonovi predpisovali obrovské množstvá liekov. Dodáva, že aj samotný spevák ho zmanipuloval. Keď sa stal jeho ošetrujúcim lekárom, Michael pred ním zamlčal fakt, že je od liekov závislý. To, že má v dome nemalú zásobu liekov, zistil až vtedy, keď za ním prišiel, aby mu pomohol pripraviť sa na turné This Is It.

Krátko pred smrťou bol na tom Jackson už naozaj zle. Bol veľmi chudý, trápila ho nespavosť, bez liekov už takmer ani nespal a trpel aj zimnicou. Čoraz častejšie sa u neho objavovali aj výkyvy nálad. Murray dodáva, že sa Jacksonovi snažil pomôcť, dávky propofolu, ktorému spevák hovoril mlieko, začal znižovať niekoľko dní pred jeho smrťou.