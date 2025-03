Boli sme sa pozrieť v Lúči na Ostrove: Ľudia tam protestujú proti zabíjaniu zvierat, ide vraj o genocídu

Vláda včera pre nákazu slintačky a krívačky vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie celej Slovenskej republiky. Tá začala platiť od 13:00 a štát tak môže jednoduchšie prijímať niektoré opatrenia proti ohrozeniu.

Na Slovensku sa infekčné ochorenie slintačka a krívačka potvrdilo 21. marca, a to v troch chovoch hovädzieho dobytka v okresoch Komárno a Dunajská Streda. Tento týždeň v utorok pribudlo ďalšie ohnisko v okrese Dunajská Streda a v stredu rezort poľnohospodárstva informoval o novom ohnisku v Maďarsku.

Zajtra sa koná ďalší protest

My sa práve teraz nachádzame v obci Lúč na Ostrove, kde sa koná protest, resp. stretnutie poľnohospodárov. Nachádza sa tam približne sto ľudí, zajtra ich tam má byť ešte viac. Rozprávali sme sa s niekoľkými z nich. Pre interez sa vyjadrili, že sa im nepáči, že sú zvieratá usmrcované, hovoria dokonca o genocíde.

Protestujú proti zabíjaniu zvierat, niektorí však prišli len podporiť protestujúcich. Konkrétne návrhy nemajú, no viacerí hovorili, že vhodnejšia by bola karanténa. Tvrdili nám, že aj v minulosti sa SLAK riešila karanténnymi opatreniami. Nie sme si istí, koľkí z nich si však udalosti spred 50. rokov môžu pamätať. To však vylučujú všetky moderné a odborné postupy, keďže slintačka a krívačka je mimoriadne nákazlivé ochorenie a šíri sa aj vzduchom.

Protestujúci tiež hovorili, že si nie sú istí, či im štát preplatí všetky straty a to aj napriek tomu, že o tom včera verejnosť ubezpečil premiér Robert Fico. Protest je pokojný, dopravu riadi polícia, odohráva sa v centre dediny na Ostrove. Zajtra organizátori očakávajú vyššiu účasť, protest sa bude opakovať.