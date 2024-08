Boli sme pri Černákovom bare, kde vybuchlo čierne BMW. Slávne slovenské kúpalisko s najväčším toboganom chátra

Leto sa nezadržateľne chýli ku koncu, no mnohí si to nechceme pripustiť a snažíme sa využiť čo najviac času na oddych a pobyt vonku. Pri týchto aktivitách teda nemusíte zachytiť všetko, čo sa okolo vás deje a čo vám náš portál ponúka. Preto si teraz môžete pozrieť prehľad článkov za uplynulý týždeň, ktoré napísali naši autori a rozhodne stoja za to, aby ste im venovali pozornosť.

Lacný raj v Európe

Albánsko je stále krajinou, ktorá nemusí byť na prvom mieste v zozname cestovateľov, no možno je to aj chyba. Ponúka totiž jedinečnú prírodu, unikátne mestá, lacné ceny a miesta, ktoré nie sú preplnené turistami, čo sa nám páči.

Naša redaktorka v rámci Albánska vypichla mesto Berat, ktoré je dokonca na zozname UNESCO, takže nejde o nejaké „bežné“ albánske mesto. Berat si zamiluje azda každý. Či už ste milovníci histórie, prírody alebo architektúry, budete tu ako doma. K tomu rozhodne potešia dobré ceny za ubytovanie, na naše pomery až smiešne. Rovnako neminiete veľa ani za jedlo a aj letenky do Albánska nie sú drahé. Náš tip na rýchlu dovolenku koncom leta či začiatkom jesene? Určite Berat.

Monika o Ball of Shame

Každý človek je jedinečná osobnosť a odlišná od ostatných. Možno výraznejšie je to u niektorých členov queer komunity, čo sa ale nie vždy páči istej menšine z majority, ktorá sa voči nim ohradzuje. Monika Prikkelová je organizátorkou akcie Ball of Shame, ktorú však pod tlakom vlny nenávisti a hejtu napokon zrušila.

Naša redaktorka Moniku oslovila a porozprávali sa nielen o dôvodoch zrušenia Ball of Shame, ale aj o náladách v spoločnosti či o neoprávnenej kritike, ktorá sa nich hrnie, a napríklad aj o zavádzaní bývalého ministra na ich adresu.

Firma, vďaka ktorej chodia zásielky

Na Slovensku nie je doručovacia spoločnosť FedEx až taká rozšírená, no vo svete je to iné. Táto, už časom overená spoločnosť, stojí za revolúciou v doručovaní zásielok a na tom, že si dnes objednáte zásielku a zajtra či o dva dni ju máte doma, má čiastočne podiel aj FedEx. Práve ten prišiel s konceptom rýchleho doručovania, ktorý sa potom rozšíril po celom svete.

Začiatky či prvé roky tejto spoločnosti ale neboli ľahké a boli obdobia, kedy to s firmou dokonca vyzeralo veľmi zle a jej šéf posledné peniaze zobral do Vegas a tam… vyhral. FedEx bol zachránený.

Tritonu nič nechýbalo, aj tak teraz chátra

Ľudia z okolia Košíc mali pred 20 rokmi skvelú možnosť na letné schladenie. Kúpalisko Triton nebolo ďaleko od centra, pričom disponovalo toboganom a veľkou šmykľavkou so štyrmi dráhami. Tobogan s dĺžkou 100,5 metra za čias najväčšej slávy kúpaliska patril medzi tie najdlhšie na Slovensku.

Ako to ale býva, ak sa do niečoho neinvestuje, či sa o to nestará, tak to spustne. A to bol osud aj Tritonu. Naša redaktorka si na toto miesto spomenula a bola sa tam pozrieť. Našla žiaľ schátrané miesto, ktoré by rado privítalo návštevníkov, ale po siedmich rokoch od definitívneho zatvorenia prinavrátenie zašlej slávy bude preň náročné.

Bunker pre elitu

V čase studenej vojny sa svet obával použitia jadrových zbraní. Po krajinách preto vznikali protiatómové bunkre či kryty, ktoré mali poslúžiť v prípade takejto apokalyptickej situácie.

Ako to už ale býva, sú ľudia rovní a potom „rovnejší“. V štáte USA v Západnej Virgínii preto pod luxusným hotelom Greenbrier vybudovala americká vláda v rámci tajného projektu obrovský bunker, ktorý mal slúžiť ako hlavný úkryt pre všetkých členov Kongresu USA a vládnych predstaviteľov.

Náš redaktor projekt známy ako Greek Island Project pre vás popísal a dozviete sa, ako bol vybudovaný, čo sa v ňom nachádzalo a aj to, kedy sa jeho existencia priznala. Našťastie, ako žiadny takýto bunker na svete, nebol využitý na svoj pôvodný cieľ.

Priekopník chronobiológie

Michel Siffre je francúzsky vedec, ktorý sa navždy zapísal do dejín svojím experimentom o vnímaní času. Vykonal totiž pokus, v ktorom sa rozhodol dobrovoľne stráviť dva mesiace v jaskyni.

Počas tohto času síce komunikoval vysielačkou s kolegami, no tí mali zakázané mu naznačovať, aký je deň či dokonca hodina. Keď po 62 dňoch experiment skončil, bol v šoku. Podľa jeho výpočtov prešlo iba 37 dní.

Na základe tohto experimentu a jeho opisu ho doteraz označujeme za otca chronobiológie, keďže odhalil výskum psychológie vnímania času. Neskôr podstúpil ešte dlhší podobný experiment.

Podnik z filmu o Černákovi

Ak ste boli v posledných dňoch v kine, je možné, že ste zamierili na slovenský film s názvom MIKI o mafiánovi Mikulášovi Černákovi.

Naša redaktorka si film pozrela taktiež a rozhodla sa, že niektoré z miest aj sama navštívi. Zamierila do Telgártu a tam konkrétne do podniku Horehronská kúria. Reštaurácia v súčasnosti nepripomína nič z mafiánskej histórie, pričom ponúka chutné jedlá a príjemnú atmosféru.

Ďalšie miesto, na ktoré sa bola pozrieť, bol bývalý podnik Shark, nachádzajúci sa v jednej z bočných ulíc z hlavného námestia v Banskej Bystrici.

