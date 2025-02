Boli nemoderné, teraz budú opäť vrcholom elegancie. Tieto topánky sa vracajú do módy, potešia sa staršie generácie

Súčasná móda je rôznorodá a umožňuje každému vyjadriť svoju osobnosť prostredníctvom outfitu. Fantázii sa medze nekladú a pokojne môžete byť jeden deň oblečení v športovom, ďalší v princeznovských šatách a tretí deň zvoliť elegantný kostým. Potom už k tomu stačí doladiť len správne topánky a nič nie je lepšie, než mať v šatníku nadčasový kúsok.

Móda sa stále opakuje a vracia, a tak vyhadzovať kúsky, ktoré sú náhle nemoderné, by rozhodne bolo krokom vedľa. Potvrdilo sa to napríklad návratom úzkych riflí, o ktorom sme vás informovali, a ktorý potešil najmä ženy, ktoré na ne nedali dopustiť napriek tomu, že obchody odrazu ponúkali oveľa viac voľnejších a veľkých strihov. Teraz sa zas do módy vracajú elegantné modely topánok.

Lodičky „Mary Jane“

Lodičky nazývané „Mary Jane“ sú vám určite veľmi dobre známe, hoci ich možno nepoznáte práve pod týmto názvom. Mary Jane je názov pre uzavretú, nízko strihanú obuv s jedným alebo viacerými remienkami cez priehlavok. Typické sú kožené a čierne, najmä v prevedení pre deti, no v súčasnosti sa prispôsobili dobe a ponúkajú aj iné vatianty.

V roku 2025 sa vracajú späť do módy, čo pre portál women.com potvrdili Dawn Del Russo, Jo Hayes, Brian Lim, odborníci na módu a trendy. „Kedysi sa tieto topánky považovali za slušné a decentné, teraz sa úplne transformujú,“ povedal pre tento portál Brian Lim. Tieto topánky totiž nikdy nemohli byť krokom vedľa, boli znakom elegancie a vhodné na všetky príležitosti.

Takéto módne kúsky môžete pridať na zoznam základných topánok, ktoré dodajú vášmu šatníku nekonečnú všestrannosť, pretože Lim zdôrazňuje, že Mary Janes sú veľmi prispôsobivé. „Tento trend oslovuje široké spektrum spotrebiteľov – od minimalistov, ktorí uprednostňujú ich klasický šarm, až po tých, ktorí túžia po odvážnych, maximalistických akcentoch,“ vysvetľuje a dodáva: „Ich všestranný štýl tiež vyhovuje modernej potrebe multifunkčných kúskov.“

Spolu s týmto typom topánok sa do módy vracajú aj topánky na platforme. Už sa tak nemusíte trápiť ihličkovými podpätkami, ale môžete sa spoľahnúť na väčšiu podporu, ktorá vám tiež pridá na výške. Aj tento trend navyše môžete skombinovať s Mary Janes a zvoliť ich platformovú verziu.