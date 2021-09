Boli agresívni, kričali “gestapo” a blokovali dopravu. Polícia na protestoch zadržala celkovo 12 ľudí

Počas stredajších protestov v Bratislave zadržala polícia celkovo 12 ľudí. Dôvodom boli priestupky proti verejnému poriadku, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa. Taktiež aj blokovanie dopravy či pre podozrenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Zdravotní záchranári ošetrili počas stredajších protestov v Bratislave tri osoby. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Išlo o jednu ženu a dvoch mužov. “Žena utrpela úraz hlavy. Bola prevezená do nemocnice. Jeden z mužov mal taktiež poranenú hlavu. Bol ošetrený na policajnej stanici. Prevoz do nemocnice odmietol,” spresnila Krčová. Druhý muž mal podľa jej slov poranený krk. Záchranári ho odviezli do nemocnice.

Zasahovali ťažkoodenci, pristavili aj vodné delo

Policajní ťažkoodenci postupne po 19.00 h vytlačili protestujúci dav ľudí, ktorý takmer tri hodiny blokoval cesty v okolí Hodžovho námestia v Bratislave. Na mieste bolo pripravené aj policajné vodné delo. Použiť ho však nemuseli. Krátko pred 19.30 h sa podarilo opäť obnoviť dopravu v okolí Prezidentského paláca.

Polícia pred zásahom niekoľkokrát ľudí vyzvala, aby cestu prestali blokovať a upustili od protiprávneho konania. Polícii sa podarilo ľudí postupne z cesty vytlačiť na chodník pri Prezidentskom paláci. “Policajti opakovane vyzývali účastníkov zhromaždenia, ktorí blokovali križovatku na Suchom mýte. Z dôvodu protiprávneho konania boli následne zo Štefánikovej ulice obmedzené na osobnej slobode tri osoby, ktoré policajti následne eskortovali na policajné oddelenie,” uviedla bratislavská polícia. Jednou zo zadržaných je aj organizátorka protestov, ktoré sa konali v poslednom období na Hodžovom námestí. Na policajtov niektorí protestujúci aj útočili, násilne udierali do vozidiel, kričali “gestapo” aj antivaxerské heslá.

V Bratislave sa v stredu pri príležitosti Dňa Ústavy SR konali viaceré protestné zhromaždenia proti vláde, členom parlamentu i prezidentke. Taktiež aj proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 či proti pandemickým opatreniam. Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. Niekoľko minút bola blokovaná aj Šancová a Staromestská ulica. Polícii sa podarilo demonštrantov z ciest pri Hodžovom námestí vytlačiť krátko po 19.00 h.

Blokáciu ciest sprevádzala aj agresivita niektorých protestujúcich voči policajtom. Polícia musela v istých situáciách na svoju obranu použiť aj slzotvorný plyn či pelendreky.