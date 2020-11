Bol opísaný nový príznak ochorenia COVID-19. 40 % ľudí vykazovalo zhoršenie pôvodného stavu

Takmer každý deň sa dozvedáme viac o tom, ako ochorenie COVID-19 pôsobí na zdravie ľudí. Keďže ide o nové ochorenie, nie je to nič nezvyčajné. Najnovšie správy teraz hovoria o tom, že COVID-19 môže vyvolávať aj problémy so sluchom a zhoršovať tinitus u mnohých ľudí s týmto problémom.

Tinitus je pískanie či hučanie v ušiach bez vonkajšieho vplyvu. Tento nepríjemný stav nie je možné liečiť a prechádza bežne do chronických stavov. Aj keď je pravda, že sa vyskytuje najmä u starších ľudí, nie je nezvyčajný výskyt aj u mladšej populácie.

Pískanie v ušiach a koronavírus

Nový výskum vedcov z Anglicka prišiel na to, že COVID-19 môže zhoršiť tinitus. V štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Public Health sa skúmalo 3 103 účastníkov s pískaním v ušiach zo 48 krajín, pričom polovica z nich bola z USA a Kanady, píše o štúdii portál The Conversation.

Z tých, ktorí boli pozitívni na koronavírus a vykazovali príznaky až 40 % hlásilo, že sa ich stav zhoršil v priebehu ochorenia COVID-19. Tieto príznaky ale pretrvávali aj po zotavení sa z vírusu, čo naznačuje, že zhoršenie pískania v ušiach môže byť dlhodobý prejav ochorenia.

U niektorých koronavírus aj spôsobil pískanie

Štúdia bola zameraná na účastníkov, ktorí už pískanie v ušiach majú, avšak objavilo sa aj niekoľko málo ľudí, u ktorých sa tinitus rozvinul až počas ochorenia COVID-19. Vedci a lekári by sa mali preto zamerať aj na tento príznak a skúmať ho, keďže u niektorých ľudí v štúdií došlo až ku strate sluchu.

Aj iné vírusy to vedia

Ak by sa potvrdilo, že koronavírus a tinitus spolu súvisia, nemuselo by to v zásade byť nič nezvyčajné. Je známe, že aj iné vírusy spôsobujúce infekcie ako sú herpesy, rubeola, opýpky či príušnice ovplyvňujú sluchový či rovnovážny aparát a rovnaké to môže byť aj u koronavírusu SARS-CoV-2.

Je však potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či naozaj existuje súvislosť medzi COVID-19, tinitusom a prípadnou stratou sluchu.