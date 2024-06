Boj o stoličku šéfa NR SR: Danko má podporu Fica aj Kaliňáka, ten tiež prezradil, kedy by premiér mohol 100 % fungovať

Andrej Danko sa môže opäť stať predsedom parlamentu (NR SR). Podporujú ho premiér Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák, ten to povedal v relácii RTVS Otvorene s Annou Vargovou. Danko bol podľa neho dobrým šéfom parlamentu, priniesol by do koalície stabilitu.

Stolička predsedu parlamentu však na základe koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD. Kaliňák v RTVS povedal, že presne vie, čo píše koaličná zmluva. „Ale tá sa rodila v čase, kedy sme ešte nemali nového prezidenta, zvoleného kandidáta. Tam sa takisto podpora nejakým spôsobom kreovala,“ dodal.

Dohoda je podľa neho nad samotné písmo a trojica koaličných strán bude viesť diskusiu o jej budúcej podobe. Po eurovoľbách, resp. po inaugurácii Pellegriniho by chceli rozhodnúť, kto budem novým šéfom NR SR.

Robert Fico je „nesmierne ubolený“

Kaliňák sa v RTVS tiež vyjadril k zdravotnému stavu premiéra Fica, je podľa neho „nesmierne ubolený, je to strašne bolestivé zranenie“. Má štyri strelné poranenia, z ktorých „dve boli ľahké, jedno stredné a jedno ťažké“, zranené je pohybové ústrojenstvo a tráviaci trakt. „Viete, keď sa nemôžete spoľahnúť na niektorú končatinu, ťaháte to bruchom alebo brušnými svalmi. Tu sa nemôžete spoľahnúť ani na jedno.“

Fico bude naspäť možno do jesene

Minister obrany tiež prezradil, kedy by sa premiér mohol vrátiť do verejného života. „Bavíme sa o plnom návrate k zdraviu. To, aby mohol začať stopercentne fungovať, môže potrvať ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov. Dohodnime sa, že do nejakej jesene. To je pri pozitívnom predpoklade,“ spomenul Robert Kaliňák.