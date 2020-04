Boeing zopakuje testovací let kapsuly Starliner, v ktorej by mali cestovať astronauti NASA

Spoločnosť Boeing zopakuje testovací let svojej vesmírnej kapsuly Starliner, v ktorej by mali v budúcnosti cestovať astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Rozhodnutie prišlo po tom, čo v decembri prvý test zmarilo viacero problémov. Spoločnosť v pondelok oznámila, že testovací let bez posádky zopakuje, aby mohla dokončiť všetky „ciele testovacích letov“ a plne zhodnotiť dizajn Starlineru.

NASA v pondelok uviedla, že sa Boeing rozhodol úplne zopakovať decembrovú misiu a úrad jeho návrh prijal. O tom, či by si opakovanie vyžiadala, ak by Boeing nepristúpil k tomuto kroku, podľa stanoviska „nebude špekulovať“.

Let, o ktorom ako prvý informoval denník The Washington Post, by podľa nemenovanej osoby oboznámenej so situáciou, mal Boeing zopakovať na jeseň. Aj keby bol test úspešný a bez chýb, nie je jasné, ako skoro po ňom by spoločnosť mohla poslať do vesmíru kapsulu s posádkou, pripomína televízia CNN. Podľa zmieneného anonyma by však mohla teoreticky mať do konca roka pripravené kapsuly Starliner, jednu pre testovací let a druhú pre prvú misiu s ľudskou posádkou.

Boeing aj NASA odmietli záležitosti mimo ich pondelkové stanoviská komentovať

Kapsulu Starliner vyslali po prvý raz do vesmíru pred Vianocami, no krátko po štarte sa objavili prvé problémy. Softvérová chyba spôsobila, že sa stroj vychýlil z plánovanej trasy. To viedlo k zrušeniu plánovaného pripojenia kapsuly k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a jej predčasnému návratu na Zem. V priebehu niekoľkých týždňov po neúspešnej misii NASA s Boeingom odhalili, že ju sprevádzali ďalšie veľké softvérové a komunikačné problémy.

NASA tento mesiac oznámila, že začne komplexnú bezpečnostnú previerku práce Boeingu na Starlineri a poznamenala, že existujú „početné prípady, keď by procesy kvality softvéru Boeingu mali alebo mohli odhaliť chyby“. Neúspešnej misii sa venoval aj tím odborníkov z NASA a Boeingu, ktorý počas svojej kontroly zistil, že spoločnosť bude musieť okrem iného vykonať dôkladnú revíziu softvéru Starlineru. NASA vo svojom stanovisku uviedla, že „druhý let bez posádky neoslobodzuje Boeing od dokončenia“ požiadaviek daných kontrol.