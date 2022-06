LAST MINUTE je tu: Toto je 10 najvýhodnejších ponúk za šialene nízke ceny, ktoré sme našli

Ak ste z tých ľudí, ktorí si svoje dovolenky včas neplánujú a rozhodujú sa na poslednú chvíľu, tento článok je ako stvorený pre vás. Pozreli sme sa totiž na ponuky LAST MINUTE dovoleniek na toto leto a vybrali sme z nich tie najvýhodnejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Všetky ponuky sú zoradené od najlacnejšej po najdrahšiu.

Grécko, Atény

Ak si chcete užiť more a zároveň aj históriu, Atény sú ideálnym miestom. Ubytovanie v 4-hviezdičkovom hoteli Athaneaum Grand Hotel vás vyjde letecky z Viedne od 299 €. Hotel je umiestnený v srdci Atén, všade tak budete mať blízko. Pobyt si môžete objednať tu.

Malta

Malta v trojhviezdičkovom hoteli len za 299 € aj s letenkou? Prečo nie. Zrekonštruovaný Mr. Todd Hotel len 400 metrov od pláže hneď oproti mestu Valletta je skvelou voľbou pre nízkorozpočtovú dovolenku. V cene máte letiskový transfer a raňajky. Pobyt si môžete objednať tu.

Turecko, Kizilot

Turecko je tiež jednou z najnavštevovanejších destinácií Slovákov. Vybrali sme pre vás 5-hviezdičkový hotel Sultan of Dreams priamo na pláži v oblasti Kizilot, iba 72 kilometrov od mesta Antalya. Letecky z Viedne vás to vyjde od 345 €. Tento luxusný rezort vám ponúkne stravovanie vo forme all inclusive a letiskový transfer. Pobyt si môžete objednať tu.

Malta, Valletta

Poďme sa opäť pozrieť na Maltu. V 3-hviezdičkovom hoteli The Strand Hotel môžete stráviť buď 3, 4, 5 alebo 7 nocí, s odletom z Viedne vás to vyjde od 349 €. V cene je samozrejme transfer z letiska a raňajky. Pobyt si môžete objednať tu.

Grécko, Korfu

Do Grécka sa vrátime, pozrieme sa však na ostrov Korfu. 3-hviezdičkový hotel Palotel sa nachádza len pár metrov od kamienkovej pláže. Letecky z Viedne vás to vyjde od 439 €. V cene máte klasicky letiskový transfer a raňajky. Pobyt si môžete objednať tu.

Španielsko, Pineda de Mar

Lacné ponuky skvelých dovoleniek sú aj v Španielsku. Ak by ste chceli stráviť letné chvíle iba 60 kilometrov od Barcelony, neváhajte. Letecky sa tu dostanete z Viedne od 483 €. Krásny 4-hviezdičkový hotel Sumus Hotel Stella & Spa sa nachádza v letovisku Pineda de Mar, len 250 metrov od pláže a 10 minút od vlakovej stanice, z ktorej sa za cca hodinu dostanete do Barcelony a Girony. V cene máte polpenziu a samozrejmosťou je aj letiskový transfer. Pobyt si môžete objednať tu.

Cyprus, Ayia Napa

Presuňme sa do Stredozemného mora na obľúbený ostrov Cyprus. V oblasti Ayia Napa sa nachádza 3-hviezdičkový hotel Stamatia, v ktorom si môžete užiť 7 nocí. Letecky sa tu dostanete z Viedne od 519 €. V cene máte polpenziu a letiskový transfer. Hotel sa nachádza pár metrov od mora. Pobyt si môžete objednať tu.

Taliansko, Ischia

V Taliansku sa nachádza mnoho krásnych miest, my sa pozrieme na Ischiu. Dovolenka na talianskej Ischii v 3-hviezdičkovom hoteli s výhľadom na more, polpenziou a českým delegátom je skvelou voľbou pre milovníkov mora a Talianska. Z Viedne sa tu dostanete od 609 €. V cene máte ubytovanie v izbe s výhľadom na more, polpenziou a letiskovým transferom. Pobyt si môžete objednať tu.

Egypt, Hurgada

Pokračujeme na africkom kontinente ponukou v jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. Ak by ste chceli stráviť v Hurgade krásnych 7 dní v 4-hviezdičkovom hoteli Siva Grand, ktorý sa nachádza priamo na piesočnatej pláži len pár metrov od mora, letecky vás to vyjde od 613 €. Samozrejmosťou je all inclusive či letiskový transfer, skvelé vybavenie hotela disponuje fitnescentrom, volejbalovým ihriskom či stolným tenisom, čo je v cene pobytu. Pobyt si môžete objednať tu.

Kanárske ostrovy, Gran Canaria

Presuňme sa na nádherné Kanárske ostrovy. V tejto menej tradičnej, no ohurujúcej dovolenkovej destinácií môžete stráviť 7 nocí v 3-hviezdičkovom hoteli Catalonia Oro Negro v populárnom stredisku Playa de las Americas a objaviť tak poklady skvelého ostrova Tenerife. Letecky z Viedne vás to vyjde od 759 €. V cene pobytu máte raňajky či transfer z letiska. Pobyt si môžete objednať tu.

Nevybrali ste si? Nevadí

Ak ste si z nášho výberu nevybrali svoj pobyt, pozrite si prehľad všetkých pobytov na tejto stránke. Prajeme vám príjemne strávenú letnú dovolenku.