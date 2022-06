Blízko slovenských hraníc sa zrejme objavilo tornádo. Video z miesta ukazuje rotujúci útvar vo vzduchu

Včera aj Slovensko zasiahli búrky či intenzívne prehánky na viacerých miestach. Za studeným frontom však vznikali aj supercelárne búrky, ktoré priniesli dokonca aj tornádo. To je zatiaľ oficiálne nepotvrdené.

Ako uvádza web imeteo.sk intenzívne búrky sa včera nad Moravou sformovali do búrkovej línie, ktorá následne postupovala cez naše územie. Najintenzívnejšie búrky sa vyskytli na severozápadnom Slovensku, kde dorazila búrková línia v najkompaktnejšej forme.

Oblasť zasiahnutá už aj minulý rok

K zaujímavým udalostiam dochádzalo za studeným frontom v oblasti južnej Moravy, východného Rakúska a na Záhorí, kde sa tvorili búrky z ktorých aspoň jedna bola supercelárna a priniesla pravdepodobne tornádo na slovensko-české pohraničie.

Supercelárna búrka sa sformovala v oblasti Břeclavska na juhu Moravy. V tejto oblasti sa minulý rok prehnalo rozsiahle tornádo, ktoré napáchalo veľké škody.

Pravdepodobné tornádo

Blízko týchto miest sa vyskytla ďalšia supercelárna búrka, ktorá vyprodukovala pravdepodobne ďalšie tornádo. Celkom určite je potvrdená tromba, ktorú takto pozorovali aj zo Slovenska z mesta Kúty.

Škody hlásia z niekoľkých oblastí, ležiacich tesne za našimi hranicami. V oblasti obcí Zaječí, Rakvice a Lednice sa vyskytoval downburst, ktorý lámal stromy a strhol niekoľko striech. Najpostihnutejším miestom je mesto Lanžhot, ktoré leží len tri kilometre od slovenských hraníc. Existuje podozrenie, že sa tu vyskytlo tornádo o sile F0. Zatiaľ sa však neobjavilo jednoznačné video alebo fotografia, ktorá by zachytávala kontakt tohto lievika so zemou, čím by nepochybne išlo o tornádo.