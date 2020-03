Bledské jazero je v ohrození. Sinice ho zafarbili na červeno

Voda v ňom tak má neprirodzenú červenkastú farbu. Miestne úrady si preto rozhodli na pomoc zavolať odborníkov, ktorí by mali jazero zbaviť siníc a prinavrátiť mu pôvodnú farbu, ale aj kvalitu vody.

Ako informuje portál Total Slovenia, populárne Bledské jazero nachádzajúce sa v Slovinsku kvôli zamoreniu sinicami zmenilo svoju farbu na nezvyčajnú červenú. Jazero je červené už celé mesiace, miestne úrady preto povolali odborníkov, aby im pomohli jazero prinavrátiť do pôvodného stavu. Situácia je taká vážna, že otvorený list obdržal dokonca aj slovinskí prezident.

Podarí sa Bledské jazero vrátiť do pôvodného stavu?

Komunita, ktorá sa o jazero stará, situáciu nezvláda už roky. Žiada preto štát, aby poveril odborníkov vytvorením detailného plánu, ktorý by jazero pomohol vyčistiť a zachrániť život v ňom. Vrátiť Bledské jazero do pôvodného stavu nebude jednoduché. Sú totiž potrebné legislatívy, ktoré zabezpečia, že sa do jazera nedostanú látky, ktoré tam nemajú čo robiť, ako napríklad hnojivá.

Ďalšia požiadavka sa týka výstavby cesty. Miestne úrady žiadajú, aby bola vybudovaná cesta, ktorá by umožnila obchádzku mesta Bled. V okolí jazera by sa tak znížilo množstvo áut. Aj keď totiž ročne navštívi jazero veľké množstvo turistov, mnohí vodiči cez mesto Bled len prechádzajú alebo idú k neďalekému jazeru Bohinj.