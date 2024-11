Biden povolil Ukrajine použiť strely ATACMS s dlhým doletom: Putin to môže považovať za zapojenie krajín NATO do vojny

Joe Biden umožnil Ukrajine použiť strely ATACMS s dlhým doletom na ciele nachádzajúce sa v hĺbke Ruska. Ukrajina o to žiadal už dlhšie, no až doteraz neúspešne.

Ako podľa Denníka N informuje web The New York Times, povolenie použiť takéto strely môže ukrajinským jednotkám pomôcť najmä v Kurskej oblasti. Putin ale pred časom upozornil, že ak západ udelí povolenie na použitie týchto zbraní, bude to pre neho znamenať, že sa krajiny NATO priamo zapojili do vojny. Podľa Reuters by Ukrajina útok strelami s dlhým doletom mala spustiť už v nasledujúcich dňoch. Biely som sa podľa webu k veci zatiaľ nevyjadril.