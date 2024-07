Biden má za sebou ďalší trapas, na samite NATO urobil obrovský kix: Prezidenta Zelenského si pomýlil s Putinom

V utorok 5. novembra si Američania zvolia nového prezidenta. Vyberať si budú zo straníckych nominantov, a to z bývalého prezidenta Donalda Trumpa (Republikáni) a aktuálneho prezidenta Joea Bidena (Demokrati). Práve terajší prezident sa snaží nielen Amerike, ale aj svetu ukázať, že je schopný zotrvať v úrade.

Má však za sebou nepodarenú debatu s Trumpom, po ktorej sa tlak na jeho odstúpenie stupňuje. Vo štvrtok na konci trojdňového samitu NATO vo Washingtone Biden predstavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského menom ruského prezidenta, píše TASR.

Biden najprv vzdal hold prezidentovi Ukrajiny ako odvážnemu a odhodlanému lídrovi. „A teraz chcem odovzdať slovo prezidentovi Ukrajiny, ktorý má toľko odvahy aj odhodlania,“ nešetril Biden chválou, ale predstavil ho slovami: „Dámy a páni, prezident Putin,“ a odstúpil od mikrofónu.

Zrejme si však uvedomil svoju chybu, lebo sa k mikrofónu otočil a povedal: „Porazí prezidenta Putina. Prezident Zelenskyj. Tak veľmi som sústredený na to, aby porazil Putina.“

