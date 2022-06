Skutočný trpký príbeh princeznej: Grace Kelly sa vydala za princa, prišla o milióny, nezostalo jej takmer nič

Príbeh o tom, ako sa z obyčajného dievčaťa vďaka obrovskej láske stane princezná, poznáme z rozprávok veľmi dobre. Skutočný život ale funguje trochu inak. Grace Kelly navyše nebola „obyčajnou“, ale ambicióznou ženou s dobre našliapnutou hereckou kariérou v Hollywoode a módnou ikonou svojej doby. Jej smerovanie ale zmenila svadba s monackým kniežaťom, po ktorej sa vytratili aj jej milióny.

V článku sa dozviete aj: Ako Grace Kelly prerazila v Hollywoode?

Kde sa zoznámila s Rainierom III.?

Ako jej ich svadba ovplyvnila život?

Kvôli čomu prišla tragicky o život?

Kam zmizli jej milióny?

Tvrdo si budovala svoju kariéru v Hollywoode

Grace Patricia Kelly sa narodila 12. novembra 1929 vo Philadelphii v USA. Vyrastala v dobre situovanej rodine. Jej mama bola bývalou modelkou a otec bohatým priemyselníkom, uvádza portál History.

Objektívy ju priťahovali od mlada, a preto sa vydala v šľapajach svojej mamy. Zarábala si modelingom, vďaka čomu sa mohla osamostatniť. Úspešnou sa stala predovšetkým vďaka svojej tvrdej práci. Ako uvádza portál Digis Mak, mala iba 18 rokov, keď sa vzdala pohodlia, ktoré pri rodičoch mala a odišla do New Yorku. Popri modelingu sa vzdelávala v oblasti herectva, napríklad na samotnom prestížnom Broadwayi.

Netrvalo dlho, kým začala žať úspechy

Práve na jeho doskách odštartovala svoju hviezdnu hereckú kariéru. Nezostala ale iba pri divadle. Keď mala 22 rokov, debutovala aj vo filme a objavila sa na strieborných plátnach v snímke Fourteen Hours. Už o dva roky neskôr sa stala držiteľkou zlatej sošky Oscara v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za film Mogambo režiséra Johna Forda. Na víťazstvo v hlavnej kategórii tohto významného filmového ocenenia nečakala dlho. Už o rok neskôr, v roku 1954, si odniesla Oscara za hlavnú úlohu vo filme Country Girl.

Postupne si získala aj hlavné úlohy vo filmoch Alfreda Hithcocka – Okno do dvora a Chyťte zlodeja. Aj dnes sa snímky, v ktorých ústredným postavám vdýchla život, vnímajú ako mimoriadne kvalitné. Po celom svete si Grace Kelly získala množstvo fanúšikov, ktorí ju zbožňovali. Na tých však čakal poriadny šok v momente, kedy sa rozhodla náhle opustiť Hollywood.

Z herečky princezná

Dôvodom bol muž, a to nie hocijaký. Už predtým viedla niekoľko kontroverzných afér s viacerými známymi mužmi. No v tomto prípade išlo o samotného monackého princa Rainiera III., s ktorým sa stretla počas filmového festivalu Cannes v roku 1955. Ako uvádza Mental Floss, padli si ihneď do oka a začali si tajne dopisovať. Keď sa po niekoľkých mesiacoch Rainier stretol s jej rodinou, požiadal ju o roku. Z hollywoodskej hviezdy a módnej ikony 50. rokov sa tak stala princezná Monaka.

Napriek tomu, že mala našliapnuté na úspešnú hereckú kariéru, po svadbe sa jej vzdala. Toto rozhodnutie prišlo náhle. Najprv totiž chcela s herectvom pokračovať, napokon sa ale objavili správy, podľa ktorých sa s manželom rozhodli, že ho nadobro zavesí na klinec. Povrávalo sa, že toto rozhodnutie neprišlo z jej hlavy, ale stál za ním práve Rainier, ktorý ju k nemu prinútil.

Grace Kelly sa už na plátna kín nevrátila, aj keď bola mimoriadne žiadanou. Sám Hitchcock sa ju snažil získať pre svoj ďalší film. Napriek tomu pred verejnosťou nikdy neukázala ľútosť za svojím starým životom. Namiesto toho si s Rainierom založila rodinu a stala sa mamou Caroline, princeznej hannoverskej, kniežaťa Alberta II. a princeznej Stephanie.

Keď zomrela, zostalo jej iba 10-tisíc dolárov

Osudnou sa jej napokon stala autonehoda. Zomrela mladá, iba vo veku 52 rokov, v dôsledku zranení, ktoré pri nej utrpela. 13. septembra 1982 cestovala so svojou najmladšou dcérou a pri šoférovaní auta údajne dostala mŕtvicu. Zraneniam podľahla na druhý deň, uvádza People.

Napriek tomu, že počas svojej kariéry mala nahromadiť relatívne slušný obnos peňazí, keď zomrela, zistilo sa, že mala na svojom konte sotva 10-tisíc dolárov (8 500 eur). Okrem toho jej zostal iba chátrajúci dom v Írsku. Tento fakt vyvolal množstvo otázok, hlavne, kam zmizli jej peniaze? Príbeh Grace Kelly mal aj odvrátenú stránku. Za to, že sa stala princeznou, musela zaplatiť vysoké veno, spomína portál Digis Mak.

Kam zmizli jej milióny?

Aj keď sa zabudne na jej spojenie so šľachtickým rodom Grimaldiovcov, ktorý vládol v Monaku, počas svojej aktívnej kariéry si mala zarobiť milióny. No cena za jej vydaj bola vysoká. Presnejšie musela zaplatiť 2 milióny dolárov, ktoré by v dnešnej dobe znamenali 20 miliónov.

Insider uvádza, že Grace Kelly musela obetovať svoje milióny, aby sa vydala za princa. Ďalšou podmienkou, ktorú musela splniť, bolo podstúpenie testu plodnosti. Scenár ako z rozprávky sa nekonal, namiesto toho čelila trpkej realite. Kvôli venu prišla o svoje zarobené peniaze a dokonca musela založiť majetok rodičov. A to aj napriek tomu, že jej otec s touto svadbou nikdy nesúhlasil.

