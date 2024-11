Berte čiapky aj rukavice: Milovníci zimy sa dočkali, snehová nádielka sa blíži. V tento deň treba rátať s kalamitou

Niektoré časti Slovenska zasiahol dážď, inde sa vyskytlo aj sneženie. Počasie v krajine ovplyvňuje studený front a v najbližších dňoch sa bude viac ochladzovať. Dočkať sa môžeme aj kalamity.

Ako informuje iMeteo, studený front prinesie výraznú vlnu ochladenia, ktorá stiahne hranicu sneženia nadol. Znamená to, že niektoré časti Slovenska už čoskoro zasiahne prvý sneh tejto sezóny. Situácia v priebehu týždňa bude navyše vplyvom frontu mimoriadne zaujímavá, sneženie môže prísť aj do nížin.

Prichádza zima

Počas dneška k nám, najmä na krajný sever, prídu prvé zrážky. Teploty sa budú pohybovať medzi +5 až +10 °C, vo výške 1 500 metrov dosiahnu -2 až 0 °C.

Spomínané zrážky by sa mali podľa predpovedí vyskytovať aj v noci, opäť najmä v severných regiónoch Slovenska. V nižších polohách budú kvapalné. Keďže teploty budú pomerne nízke, môžu zamŕzať.

Fúkať bude spočiatku väčšinou slabý, postupne juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu (10 až 35 km/h), v nárazoch miestami okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h) a nad pásmom lesa búrlivý vietor až silná víchrica, píše SITA.

V utorok sa má otepliť. Čaká nás daždivé počasie, napadne niekoľko milimetrov zrážok, najviac v Banskobystrickom kraji, tam môžu dosiahnuť až 10 milimetrov. Hranica sneženie stúpne až na hrebene Tatier.

Stred týždňa so sebou prinesie zlom, Slovenskom sa bude presúvať ďalší studený front, ktorý prinesie ďalší pokles teplôt. „Počas stredajšieho rána sa už celé naše územie bude nachádzať v chladnom vzduchu. Od stredy do štvrtka nás čaká premenlivé počasie s prehánkami, ktoré by mohli byť aj v nižších polohách snehové,“ predpovedá iMeteo.

Prebudenie do piatkového rána môže byť pre milovníkov snehu mimoriadne príjemné. V noci zo štvrtka na piatok sa nad naše územie bude od juhozápadu nasúvať rozsiahle zrážkové pole. To by so sebou malo priniesť výraznejšie sneženie. Je možné, že Slovensko, a to vrátane nížin, zasiahne prvá snehová kalamita.