Bermudský trojuholník vydal nové tajomstvo. Výskumníci našli takmer 100 rokov stratený vrak lode

Od 29. novembra 1925 o ňom nikto nepočul, aj keď sa po ňom dlhé roky pátralo. V ten deň parník SS Cotopaxi vyplával z Charlestone do Havany (Kuba), no do svojho cieľa loď nikdy nedorazila. Cotopaxi sa akoby stratila z povrchu zemského (a hladiny morskej) a rovnako tak aj všetkých 32 ľudí na jej palube. Takmer sto rokov si mnohí mysleli, že loď bola len jednou z ďalších, ktoré sa zrejme nadobro stratili v bájnom Bermudskom trojuholníku. A ako sa ukázalo, bola to pravda.

Pred takmer sto rokmi vyrazila 32-členná posádka z prístavu v Južnej Karolíne. Po dvoch dňoch vyslali núdzový signál, no odvtedy o lodi, ani o nikom z posádky, nikto nepočul. Všetko sa ale zmenilo pred pár dňami, kedy sa dávno stratenú loď, ktorej príbeh patrí medzi najznámejšie legendy o Bermudskom trojuholníku, podarilo v hlbinách mora nájsť. Informoval o tom portál FOX News.

Takmer 100 rokov stará záhada vyriešená

Vrak lode SS Cotopaxi objavila dvojica výskumníkov – biológ Michael Barnette a potápač Al Perkins – spolu s ďalšími odborníkmi zo St. Augustine Lighthouse and Martime Museum.

O vraku nachádzajúcom sa zhruba 65 kilometrov od pobrežia pritom miestni vedeli. Objavili ho totiž už pred 35 rokmi, nikto ale netušil, že ide o známu loď. Na základe historických záznamov a polohy, z ktorej Cotopaxi v novembri 1925 vyslala núdzový signál ale Barnette usúdil, že by mohlo ísť o dávno stratenú loď, ktorá zmizla v morských vlnách v legendárnom Bermudskom trojuholníku. To mu napokon potvrdil aj britský historik Guy Walters.

„Walters prebehol záznamy lode v londýnskych archívoch poisťovne Lloyd’s, v ktorej bol nákladný parník poistený,“ vysvetlil Barmette pre nový televízny program stanice Science Channel. „Tu objavil niečo, čo sa o plavbe SS Cotopaxi doposiaľ nevedelo. Loď totiž vyslala núdzové signály aj so svojou pozíciou 1. decembra 1925, teda dva dni potom, čo opustila Charleston,“ dodal.

Výskumníci si tak už boli viac-menej istí, že našli roky hľadaný vrak. Svoje poznatky predstavia aj v novom dokumentárnom projekte stanice Science Channel s názvom Shipwreck Secrets.

Nález SS Cotopaxi je nepochybne veľkým objavom, no zatiaľ len veľmi malou kvapkou v mori záhad slávneho Bermudského trojuholníka. Ten má rozlohu približne 500-tisíc kilometrov štvorcových a tvoria ho súostrovie Bermudy, Portoriko a južný cíp Floridy. Odborníci, ktorý trojuholník a miestne záhady skúmajú hovoria, že len za posledných 100 rokov v tomto priestore našlo smrť viac ako 1000 ľudí.