Benzín je už drahší ako vlani. Analytička prezradila, či ceny pohonných látok budú aj naďalej rásť

Slovenskí motoristi by sa mali pripraviť na zdražovanie. Sú za tým svetové ceny ropy. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe hýbať nad úrovňou 90 amerických dolárov za barel. A to bude znamenať, že ceny na slovenských čerpacích staniciach zrejme ešte zamieria smerom nahor.

„Prispievať k tomu bude hlavne obmedzovanie ťažby a exportu zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Vytvára sa teda skôr priestor pre pokračujúce zvyšovanie cien pohonných látok. Na druhej strane čiastočne brzdiaco by na ceny benzínu mohlo pôsobiť skončenie dovolenkovej sezóny a teda ochladenie dopytu po pohonných látkach,“ povedala Glasová.

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR za 36. týždeň 2023 sa ceny benzínu aj nafty vyvíjali oboma smermi. V predchádzajúcich týždňoch pritom ceny pohonných látok mierili prevažne smerom nahor, čo nadväzovalo na vývoj cien ropy na svetovom trhu. Liter 95-oktánového benzínu sa v 36-tom týždni predával za priemernú cenu 1,690 eura.

V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena znížila o 1,7 %. Liter 98-oktánového benzínu si ale pripísal rast o 0,5 % a dosiahol úroveň 1,921 eura. Rovnako sa vyvíjali aj ceny nafty, ktoré sa zvýšili o 0,5 % na úroveň 1,646 eura za liter.

V medziročnom porovnaní je benzín už mierne drahší ako vlani v takomto období. Benzín 95-ka si pripisuje necelé percento a 98-ka vyše 2 %. Stále lacnejšia ako vlani je ale nafta, a to až zhruba 11 %.

Vyššie ceny ropy sa premietajú do zdražovania benzínu

Približne od začiatku augusta sa ceny ropy Brent hýbali okolo úrovne 85 dolárov za barel. „K ďalšiemu posunu smerom nahor došlo začiatkom septembra, kedy sa ropa Brent posunula nad 90-dolárovú hranicu. A na týchto úrovniach sa drží dodnes,“ dodala Glasová. Počas minulého týždňa sa dokonca pohybovala v rozpätí 90 až 94 dolárov za barel a dosahuje tak najvyššie úrovne od začiatku tohto roka. Vyššie ceny ropy sa samozrejme premietajú aj do zdražovania benzínu na našich čerpacích staniciach.

Pod aktuálny rast cien ropy sa podľa analytičky podpisuje hlavne to, že Saudská Arábia a Rusko sa dohodli na dlhšom než očakávanom obmedzení svojej produkcie a exportu. Saudská Arábia aj Rusko oznámili, že v produkčných škrtoch budú pokračovať až do konca roka. Trhy pritom očakávali, že krajiny predĺžia obmedzenia iba o ďalší mesiac, a teda predĺženie až do decembra investorov prekvapilo.

To vyvoláva obavy zo slabšej ponuky na ropnom trhu počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, čo sa premieta aj do vyšších cien ropy a pohonných hmôt. Produkčné a exportné obmedzenia zo strany týchto dvoch krajín tlačia ropu nahor už od júla tohto roka a aktuálne ešte pridávajú na sile. Zároveň časť trhu je dostatočne optimistická a očakáva zotavenie dopytu z Číny.