Bear Grylls otvára prvý tábor prežitia. Ľudia sa tam naučia zakladať oheň, vyskúšajú si extrémne podmienky

Bear sa preslávil najmä vďaka televíznej relácii, kde bojoval o prežitie v tých najviac nepriaznivých podmienkach po celom svete. Jedna vec je pozrieť si niečo také v televízii, dokážete si však predstaviť, že by ste mali o vlastný život bojovať priamo v divočine?

Chcete sa naučiť, ako prežiť v divočine?

V Spojených arabských emirátoch oficiálne svoje brány otvára prvý tábor určený len pre tých najodvážnejších – Bear Grylls Explorer Camp. Dobrodružstvo sa uskutoční v najvyšších miestnych horách Jebel Jais v Ras Al Khaimah, informuje portál Esquire. Aj keď skupinky odvážlivcov nepovedie priamo slávny Bear Grylls, účastníci budú vedení expertom z britskej organizácie založenej v roku 2012 – Bear Grylls Survival Academy.

Účastníci, ktorí sa na dobrodružstvo podujmú, sa naučia napríklad to, ako si uprostred divočiny založiť oheň, píše portál Travel and Leisure. Zistia, ako si môžu postaviť v prípade núdze prístrešok, ako správne používať nôž, ako ošetriť niektoré poranenia, ako sa zorientovať a ako prežiť aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Ako píše portál Bear Grylls Camp, lekcie sú rozdelené do niekoľkých kategórií, pričom základom sú spomínané schopnosti. Tí odvážnejší sa budú učiť, ako prežiť extrémne situácie v rôznych terénoch.

Zážitok vám rozprúdi krv v žilách

Lekcie sa budú líšiť aj časovým rozsahom, účastníci sa môžu rozhodnúť medzi kratšie trvajúcou lekciou, ktorá potrvá približne štyri hodiny a medzi lekciami, ktoré môžu trvať 24 až 48 hodín. Tí, ktorí sa rozhodnú ostať aj na noc, budú môcť kempovať v jednom z 20 špeciálne upravených lodných kontajnerov.

Pre Esquire sa vyjadril Paul Gardiner, výkonný riaditeľ Bear Grylls Survival Academy, ktorý hovorí, že zážitok je ako stvorený pre každého, kto miluje prírodu, no zároveň si nenechá ujsť dobrodružstvo, ktoré mu rozprúdi krv v žilách. Zdá sa, že v oblasti Jebel Jais sa turizmu darí dobre, v roku 2018 tu totiž sprístupnili najdlhšiu zipline dráhu na svete.

Tábor svoje brány otvorí prvýkrát už 16. októbra, píše portál Lonely Planet, na noc tu však účastníci budú môcť ostať až od budúceho roka. Ceny zážitkov sú rôzne, pohybujú sa však od 105 eur na osobu za pol dňa trvajúci kurz prežitia. Tábora sa môžu zúčastniť nielen jednotlivci, ale aj celé rodiny či partie kamarátov.