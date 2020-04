Baktéria napádajúca olivovníky môže spôsobiť škody za desiatky miliárd eur

Baktéria Xylella fastidiosa, ktorá napáda olivovníky v Európe, môže spôsobiť ekonomické škody za viac ako 20 miliárd eur. Tvrdia to vedci, ktorí vytvorili model najhrozivejšieho dopadu patogénu, ktorý považujú za jeden z najhorších pre rastliny na celom svete. V súčasnosti pritom nepoznajú spôsob, ako infekciu liečiť.

Jeho obeťami sa môžu stať aj čerešne, mandľovníky či slivky

Po tom, ako baktériu v roku 2013 objavili na olivovníkoch v talianskej Apúlii, ju najviac spájajú práve s týmto stromom. Prenáša ju hmyz, ktorý sa živí miazgou, ako napríklad peniarky. Infekcia obmedzuje schopnosť stromu na presúvanie vody a živín, čo zapríčiňuje jeho postupné vysychanie.

V Taliansku baktéria od roku 2013 spôsobila obrovské škody, pričom úroda odvtedy klesla o 60 percent. „Škody na olivovníkoch tiež zapríčiňujú zníženú hodnotu pôdy a turistickú atraktivitu v regióne,“ povedala Maria Saponari z talianskeho Inštitútu pre trvalo udržateľnú ochranu rastlín. „Má to vážny dopad na miestne hospodárstvo a pracovné miesta spojené s poľnohospodárstvom,“ dodala.

Baktériu našli už aj v Španielsku, Francúzsku a Portugalsku

Boj proti šíreniu spočíva v odstránení napadnutých stromov a snahe zabrániť ďalšiemu pohybu prenášačov.

Vedci pripravili novú štúdiu, v ktorej predstavili rôzne scenáre vývoja situácie v Taliansku, Španielsku a Grécku, teda v krajinách, kde vyrábajú 95 percent olivového oleja v rámci Európy.

Uviedli, že ak bude infekcia pokračovať a väčšina stromov uhynie, počas nasledujúcich 50 rokov sa straty v Španielsku vyšplhajú na 17 miliárd eur. Ak by podobná situácia nastala v Taliansku, straty by boli okolo päť miliárd eur a v Grécku zas do dvoch miliárd eur.

Ak sa šírenie infekcie spomalí alebo nasadia odolné stromy, straty budú oveľa menšie

Autori štúdie však tvrdia, že v každom prípade budú mať zmeny dopad na zákazníkov. Odborníci sa snažia nájsť účinný spôsob, ako bojovať proti baktérii. Skúmajú genetické analýzy stromov, aby zistili, prečo sú niektoré viac odolné voči infekcii ako ostatné.

Saponari vyhlásila, že jednou z najsľubnejších dlhodobo udržateľných stratégií je nájsť odolné kultivary. Dôležité je tiež redukovať populáciu hmyzu, a to napríklad aj prostredníctvom odstraňovania jarnej buriny.

Vedci už poznajú dva druhy olivovníka, ktorý vykazuje určitú odolnosť, no aj tak žiadajú podporu pre ďalší výskum.