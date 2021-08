Až dvom deťom v priebehu pár dní zožral parazitický jednobunkovec mozog. Nakazili sa ním pri kúpaní v jazere

Už dve deti v USA v priebehu jedného mesiaca zomreli po tom, ako na ich organizmy, konkrétne na mozgy, zaútočil parazitický jednobunkovec – améba Naegleria fowleri. Tá sa bežne vyskytuje v sladkovodných jazerách a rybníkoch. Predpokladá sa, že deti sa nakazili po tom, ako pri kúpaní vdýchli kontaminovanú vodu, čo jednobunkovcovi umožnilo dostať sa až do mozgu.

Sedemročný David zo severnej Kalifornie bol prevezený do nemocnice, kde napriek snahe lekárov zomrel. O desať dní sa do nemocnice v Severnej Karolíne dostalo ďalšie nemenované dieťa a aj ono podľahlo amébe Naegleria fowleri, uvádza portál IFL Science.

Naegleria fowleri je prvok z kmeňa Heterolobosea

obýva sladké a teplé vody do 45 stupňov, dá sa nájsť v termálnych prameňoch či pri výpustiach z elektrární

do tela preniká zvyčajne nosom a dostáva sa do mozgu, tam spôsobuje jeho rozklad a zápal

najväčšia epidémia sa odohrala v Ústí nad Labem, kde zomrelo 16 ľudí po nakazení v plaveckom bazéne

na liečbu existuje liek, dôležitá je ale včasná diagnóza

Takmer vždy sa nákaza končí smrťou

Smrtiaci jednobunkovec sa obvykle vyskytuje v teplých sladkovodných jazerách, pričom dáva prednosť vysokým teplotám až do 46 stupňov Celzia. Ak túto amébu niekto prehltne s trochou vody, nestane sa nič. Ak sa však kontaminovaná voda vdýchne, parazit začne putovať cez nos až do mozgu, kde ho začne požierať. Zameriava sa na konkrétne bunky vrátane neurónov, čo spôsobuje stav zvaný primárna amébová meningoencefalitída. Tá je takmer vždy smrteľná.

Podľa CDC sa v USA každoročne nakazí od nula do osem ľudí. Nie je ale známe, prečo sa niektorí ľudia amébou nakazia a iní, ktorí sa kúpali v tých istých jazerách, nie. To sťažuje vypracovanie odporúčaní, ako by sa mali ľudia zachovať pri kúpaní v sladkovodných jazerách.

Základným pravidlom je ale nepotápať sa a ak áno, tak si chrániť nos pred tým, aby sa do neho dostala voda.