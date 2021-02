Až 77 % rodičov sa bojí o budúcnosť svojich detí. Prieskum Focusu ukázal, aké obavy spôsobujú zatvorené školy

Dlhodobé uzavretie škôl a následná podoba dištančného vzdelávania vzbudzuje obavy o budúcnosť dieťaťa u 77 percent rodičov. O svoju budúcnosť sa v tejto súvislosti bojí 50 percent detí.

Žiadne obavy o budúcnosť dieťaťa v súvislosti s uzatvorením škôl a následným dištančným vzdelávaním nemá 23 percent rodičov, o svoju budúcnosť sa nebojí 47 percent detí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre stranu Spolu – občianska demokracia (Spolu-OD), ktorý sa uskutočnil od 22. do 25. januára. Vzorku tvorilo 500 rodičov a 500 ich detí na druhom stupni základných škôl (ZŠ) s prístupom na internet.

Odpovedali iba rodičia a deti s internetom

„V prieskume sme sa pýtali iba rodičov, ktorých deti majú prístup k online vzdelávaniu. Čísla by boli radikálne horšie, keby sme doň zahrnuli aj rodičov a deti, ktoré sa vzdelávali iba prostredníctvom pracovných listov alebo nemali ani to šťastie a od októbra sa neučili vôbec,“ zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii predseda Spolu Juraj Hipš. Strana zároveň žiada, aby sa školy otvárali bezpodmienečne ako prvé, hneď ako to pandemická situácia dovolí.

Z hľadiska nadobúdania nových vedomostí považuje vzdelávanie na diaľku za horší spôsob 76 percent rodičov a 58 percent detí. Dištančné vzdelávanie považuje za lepší spôsob šesť percent rodičov a 12 percent detí. Z prieskumu vyplýva, že 44 percent rodičov má obavy, že ich dieťa bude mať značné problémy najmä v dôležitých predmetoch, akými sú jazyky a matematika.

Rodičia sa tiež boja, že dieťa bude mať značné problémy vo všetkých, respektíve väčšine predmetov (37 percent) alebo bude mať problémy v komunikácii s inými ľuďmi (35 percent). Najviac detí, a to 36 percent, sa bojí, že budú mať značné problémy v jazykových predmetoch a matematike.

Rozdiely vo vzdelaní sa prehlbujú

Hipš doplnil, že v prieskume sa tiež pýtali, aké opatrenia by sa mali spraviť, aby sa vyrovnali rozdiely vo vzdelávaní medzi deťmi po otvorení škôl, „pretože dnešná situácia rozdiely medzi deťmi zásadne prehlbuje“. S povinným doučovaním počas vyučovacieho týždňa, šitým na mieru dieťaťa na dobehnutie zameškaného učiva, súhlasí 64 percent rodičov a 39 percent detí.

So skrátením letných prázdnin na dobehnutie zameškaného učiva súhlasí 36 percent rodičov a 12 percent detí. S povinným celoštátnym opakovaním ročníka pre všetkých žiakov na druhom stupni ZŠ súhlasí 25 percent rodičov a 15 percent detí. Nesúhlasí 73 percent rodičov a 82 percent detí.