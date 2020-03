Až 73 percent psov trpí úzkostnými poruchami. Čoho sa najviac boja a ako sa u nich úzkosť prejavuje?

Vzhľadom na to, koľko času pes so svojim majiteľom strávi, zrkadlí správanie človeka omnoho viac, ako by ste sa nazdávali. Aj to spôsobuje, že psíky trpia úzkostnými poruchami.

Až 73 percent psov trpí úzkosťami

Ako informuje portál Daily Mail, podľa novej štúdie až tri štvrtiny psíkov trpia úzkostnými poruchami a môžu dokonca zrkadliť mentálne ochorenie svojho majiteľa, ako je obsesívno- kompulzívna porucha (OCD) či porucha aktivity a pozornosti (ADHD). Do výskumu, ktorý vykonali fínski odborníci, sa zapojilo až 14 000 psíkov a ich majiteľov. Súčasťou výskumu bolo 264 rôznych plemien, pričom 51 percent tvorili sučky a vek všetkých psov sa pohyboval od 10 týždňov až po 17 rokov a 10 mesiacov.

Výsledky sú skutočne znepokojivé, až 73 percent psíkov vykazovalo známky úzkostnej poruchy, ako je nadmerné štekanie a agresívne správanie. Najväčším zdrojom stresu pre psov je hluk, ako sú napríklad ohňostroje či búrky, mnoho štvornohých miláčikov však zle zvláda aj prítomnosť iného psa a dokonca aj cudzích ľudí. Ukázalo sa, že to do značnej miery závisí od plemena, napríklad, plemeno Lagotto Romagnolo sa najviac bojí búrky, kým španielsky vodný pes má najväčší strach z cudzích ľudí.

Ide zatiaľ o najrozsiahlejšiu štúdiu tohto druhu a zdá sa, že poruchy osobnosti netrápia len ľudí, ale aj psov. V mnohých prípadoch dokonca pes zrkadlí zdravotné problémy svojho majiteľa. Milla Salonen, spoluautorka štúdie hovorí, že rovnako ako človek, aj pes môže trpieť separačnou úzkosťou, správať sa impulzívne a vykazovať známky kompulzívneho správania. Napríklad, u ľudí sa často vyskytuje OCD zároveň s ADHD a v tejto štúdii sa prvýkrát preukázalo, že to tak môže byť aj u psíkov.

Čoho sa psíky boja najviac?

Psychické problémy môžu potrápiť každú rasu psa, pričom väčšina má fóbiu najmenej z jedného druhu hluku. Druhým najčastejším spúšťačom úzkosti je prítomnosť iného psa či cudzieho človeka a prekvapivo, aj psíky môžu mať fóbiu z rôznych druhov povrchov (napríklad z lesklých podláh) a dokonca aj z výšok.

Ako sa úzkosť u psíka prejavuje? Mladšie psíky pod vplyvom stresu zvyčajne močili tam, kde nemali alebo ničili nábytok či iné predmety. Okrem toho, nedokázali sa sústrediť, boli hyperaktívne a kompulzívne a častejšie sa stávalo, že sa snažili dolapiť svoj vlastný chvost. Sučky boli viac prestrašené a úzkostné, zatiaľ čo samce sa častejšie správali agresívne a boli hyperaktívne. Zaujímavým zistením je fakt, že rôzne fóbie sú u psíkov dedičné.

Cieľom práce nebolo len zistiť, čoho sa rôzne plemená psov najviac boja, ale zabezpečiť, aby sa naši štvornohí miláčikovia mali lepšie. Neraz sa totiž stáva, že majiteľ nedokáže správanie psíka zvládať a zviera skončí v útulku alebo vyhodené na ulici.