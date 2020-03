Austrálski vedci tvrdia, že do 5 rokov by vedeli uskutočniť jadrovú fúziu

Sen o jadrovej fúzii máta fyzikov už desaťročia. Zabezpečenie nevyčerpateľnej energie pri nízkych vstupných nákladoch a zároveň bez toho, aby sme planétu znečisťovali vytváraním emisií, je skutočne lákavé. Aj preto vznikol napríklad projekt ITER, ktorý je považovaný za jeden z najväčších experimentov 21. storočia. Experimentálny reaktor ITER má dokázať jadrovú fúziu a pripraviť základy prvej fúznej elektrárne.

Popri projektu ITER však vedci skúšajú aj iné možnosti vytvorenia jadrovej fúzie. Najnovšie je to technológia vyvinutá profesorom Heinrichom Horom a jeho kolegami z univerzity Nového Južného Walesu v Austrálii. Táto technológia využíva silné lasery a atómy vodíka a bóru, informuje portál Science Alert.

Laser zohrieva peletu

Pomocou jedného výkonného lasera sa vytvára magnetické pole, v ktorom sa udržuje plazma a pomocou druhého sa zahrieva malá peleta paliva. Keď sa jadro vodíka spojí s jadrom bóru-11, vytvorí tri energetické jadrá hélia. V porovnaní s klasickou reakciou deutérium-trícium má tento proces výhodu, že nevytvára neutróny.

Na zahriatie pelety sa používajú krátke laserové impulzy s dobou trvania iba niekoľko nanosekúnd. Magnetické pole vytvárané laserom je veľmi silné – až 1000-krát väčšie, aké sa používa pri reakcii deútérium-trícium.

Hora a jeho kolegovia tvrdia, že ich proces dokáže v pelete vyvolať „lavínový efekt“ fúzie. Navyše, ako uvádza portál magazínu PC Revue, alfa častice z reakcie by vytvárali elektrický tok, ktorý by sa dal priamo viesť do elektrickej siete bez potreby výmeny tepla generovania elektriny pomocou generátora.

Neotestovaná technológia

Problémom tejto fúzie je to, že započať zlučovanie jadier vodíka a bóru je ešte náročnejšie ako pri koncepte deutérium-trícium. Naviac, pomocou lasera je potrebné dosiahnuť teplotu až 100 miliónov stupňov Celzia. Neexistujú zatiaľ žiadne experimenty, ktoré by toto vykonali.

Austrálski vedci si ale veria a tvrdia, že do 5 rokov sa im to podarí. Ohľadom toho sú mnohí vedci skeptickí, aj keď im v tom prajú šťastie. Zatiaľ najreálnejšia šanca na to, aby bola skutočne spustená jadrová fúzia, ktorá dokáže vytvárať viac energie, ako sama spotrebuje, je projekt ITER. Jeho spustenie je naplánované na rok 2025.