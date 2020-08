Austráliu zasiahlo chladné počasie. Na niektorých miestach snežilo prvýkrát po 15 rokoch

Nad austrálske územie zamieril studený front chladného antarktického vzduchu, ktorý v niektorých oblastiach spôsobil dokonca sneženie. Vo viacerých regiónoch, ktoré vlani spustošili ničivé požiare, napadal sneh prvý raz po 15 rokoch.

Podľa webu independent.co.uk zaznamenali snehové zrážky v Novom Južnom Walese, Viktórii, Teritóriu austrálskeho hlavného mesta Canberra a v Tasmánii. V niektorých vysokohorských oblastiach napadlo až meter snehu, pričom chladné počasie bude podľa predpovedí pretrvávať ešte niekoľko dní. Sneh sa dokonca objavil aj na budove austrálskeho parlamentu v Canberre.

Come to Australia they said. It will be warmer than Canada they said.

Not even close to the snow fields and just pulled someone’s car from a ditch lol. ❄️🇦🇺 pic.twitter.com/1o9sERoinY

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) August 22, 2020