Astronautov na ISS vydesili záhadné zvuky, nikdy predtým sa s nimi nestretli: Nevie sa, čo ich mohlo spôsobiť

Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) počuli neznámy a znepokojujúci zvuk, o ktorom počas víkendu informovali riadiace stredisko. Nezvyčajný hluk nepoznali a nikdy sa s ním vo vesmírnej lodi nestretli. Je možné, že zvuk pochádza z nefunkčnej lode, v ktorej zostali dvaja astronauti na ISS uviaznutí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prekvapení astronauti opísali zvuk, ktorý v nich vyvoláva napätie a neistotu, informoval britský portál The Guardian. „Zvuk vychádza z reproduktora, nie som si istý, či to má niečo spoločné so Starlinerom. Neviem, čo to je, alebo čo sa deje, ale môžete to preveriť?“ sprostredkoval portál správu od astronautov.

Zvuky, ktoré sa pravidelne objavujú a pripomínajú sonarové impulzy podobné tým, ktoré vydávajú ponorky v hlbinách oceánu, sa začali šíriť na palube ISS. Posádka ani odborníci na Zemi zatiaľ nevedia, čo je príčinou zvláštneho hluku.

Na neobvyklý zvuk ako prvý upozornil Američan Butch Wilmore, ktorý v júni dorazil na ISS spolu so Sunitou Williamsovou na vesmírnej lodi Starliner, ktorej motory prestali fungovať.