Aprílové teploty konečne skončia: Od tohto dňa čakajte horúčavy nad 32 stupňov, takto teplo ešte tento rok nebolo

Na Slovensku sa pomaly chystá zmena počasia. Ešte predtým, ako nás zasiahne séria horúcich a tropických dní, nás ale čakajú búrky. Otepľovať sa bude postupne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Včera sa na našom území výrazne ochladilo. Podľa iMeteo za tým stojí príliv chladného vzduchu od severozápadu. Teploty sa len zriedka dostali nad +20 °C a veľmi podobná situácia bude aj dnes.

Čaká nás oteplenie

„Tieto dni budú veľmi chladné. V porovnaní s dlhodobým normálom sú teploty až o 13 °C nižšie. Pre lepšiu predstavu, teploty, ktoré zažívame, sú na úrovni apríla,“ píše iMeteo.

Vyzerá to však tak, že už čoskoro nastane zlepšenie. V piatok má k nám od juhozápadu začať prúdiť teplejší vzduch, ktorý teploty zdvihne nad letnú hranicu.

Ortuť v teplomeroch bude ukazovať od +17 do +24 °C. Naďalej sa treba pripraviť na veľkú oblačnosť.

Už v sobotu nás čaká oveľa krajšie a slnečnejšie počasie. Teploty sa budú pohybovať od +20 do +26 °C.

Aktuálne sa ale nedá predpovedať, aký vývoj nás čaká zo soboty na nedeľu. Niektoré modely ukazujú, že sa nad naším územím bude rozpadávať studený front, ktorý by v sobotu večer mohol priniesť na západ Slovenska búrky. To znamená, že sa v nedeľu opäť ochladí, no teploty neklesnú pod +25 °C.

Veľká zmena príde už budúci týždeň, teploty vyskočia nad hranicu +30 °C. „Teplý vzduch by sa nad naše územie mal dostávať od juhu – z Afriky. Prvý deň, kedy by teploty mali atakovať hranicu +30 °C, bude utorok. Pri slnečnom počasí by sa mali teploty dostať na +24 až +30 °C,“ informuje portál.

Dodáva tiež, že od stredy by mohlo byť ešte teplejšie, a to až +32 °C, čo sú hodnoty, ktoré sme tento rok na našom území ešte nemali.

iMeteo ale zároveň upozorňuje, že spolu s oteplením je možný aj návrat ďalších silných búrok a hrozia nám aj nebezpečné javy.