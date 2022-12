Aplikácia Lensa, ktorá vás zmení na nepoznanie, pobláznila svet. Predstavuje bezpečnostné riziko, súvisí aj s nahotou

Rok 2022 bol, zdá sa, pre umelú inteligenciu pomerne prelomový, keďže na trh vstúpili viaceré systémy, ktoré sa infiltrujú do ľudských životov, respektíve nám ponúkajú rôzne vymoženosti. Jednou z nich je aj Lensa, ktorá v poslednej dobe ovládla sociálne siete. Je však v poriadku?

Lensa je generátor umenia na základne umelej inteligencie, ktorá vaše fotografie premení na niečo naozaj zaujímavé. Aj keď táto aplikácia funguje na trhu už od roku 2018, jej terajší upadte a pridanie nového filtra sa v posledných dňoch dostali medzi širokú verejnosť a tešia sa veľkej obľube najmä na sociálnych sieťach, kde ľudia zdieľajú svoje „výsledky“, uvádza Science Times.

Lensa vytvorí dokonalého avatara

V praxi to vyzerá asi tak, že človek si môže predplatiť balík za 4, 6, respektíve 8 dolárov. Za najnižšiu sumu dostane na svoje konto 50 filtrovaných fotiek magického avatara, teda svojej podobizne v akomsi vesmírnom dizajne. Za 6 dolárov máte 100 fotiek a za 8 až 200 kusov, píše CNN.

not sure how they got my tiddies so accurate, i swear i didn’t upload my nudes to lensa pic.twitter.com/A2bNrWByVe — It’s Yerrr Girl, Alyssa (@_trashbaby13) December 7, 2022

Ku všetkému teda stačí malý poplatok a 10 — 20 vašich fotografií, ktoré následne táto umelá inteligencia pretvorí do podoby magických avatarov, ktorí vo väčšine prípadov vyzdvihnú danú fotografiu a človeku dodajú na fotke hrdinský efekt.

Ide o zábavu, ktorá pohltila veľa ľudí a na istú dobu to bude určite rozoberaná téma. Problémom sa však stávajú hranice pre umelú inteligenciu, na ktoré upozornil práve Science Times. Komplikáciou sú autorské práva ľudí na svoje fotografie a teda strach o stratu súkromia. Aj Lensa totiž vyprodukovala fotografie, na ktorých sú ľudia napríklad mierne obnažení, čo vyvolalo rozruch.

Strach o súkromie je dôležitou témou

V niekoľkých prípadoch sa totiž stalo, že aj keď človek nahral do systému úpravy fotiek snímku, kde bol oblečený v dlhej mikine, Lensa vygenerovala za pomoci umelej inteligencie fotku s motívom vesmírneho avatara, ktorý mal na sebe „len“ krátke tielko, respektíve aj odhalila väčšiu časť tela, než by mala.

Is it just me or are these AI selfie generator apps perpetuating misogyny? Here’s a few I got just based on my photos of my face. pic.twitter.com/rUtRVRtRvG — Brandee Barker (@brandee) December 3, 2022

Odborníci na kyberbezpečnosť sa tiež obávajú toho, že ľudia dobrovoľne zdieľajú svoje tváre do programu, ktorý by ich jednoducho mohol využiť ako zdroj súborov a dát. V dnešnom svete sa totiž ľudia čoraz viac identifikujú len tvárou, čo by mohlo v nesprávnych rukách otvoriť prístupy k účtom na sociálnych sieťach či k bankovým účtom.

Generálny riaditeľ spoločnosti uviedol, že k tomuto správaniu dochádza iba vtedy, ak je umelá inteligencia zámerne vyprovokovaná k vytvoreniu tohto typu obsahu, čo je v rozpore s podmienkami používania aplikácie. Niektorí však vyjadrili obavy z možného zneužitia aplikácie a jej vplyvu na sebaobraz a vzhľad tela používateľov, ako sa uvádza v správe TechCrunch.