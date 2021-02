Anketa o očkovaní: Slováci vidia vo vakcíne proti COVID-19 kľúč k slobode, na značke im nezáleží

Slovenskom aktuálne nehýbe len téma samotnej koronavírusovej pandémie, ale aj boja proti nej. Ako už dokázal aj Izrael, jedinou východiskovou možnosťou, ako nebezpečné ochorenie poraziť, je vakcinácia. Tých je na trhu dostupných už niekoľko a každá z nich prináša pozitívne výsledky. Ešte pred samotným štartom podávania vakcín na Slovensku bolo mnoho obyvateľov krajiny skeptických voči účinnosti vakcíny ako takej. Postupom času však viacerí zmenili svoj názor.

Tunajšie médiá už niekoľkokrát oslovili Slovákov s otázkou, či by sa dali proti novému koronavírusu zaočkovať. Spočiatku to vyzeralo tak, že na Slovensku nedosiahneme želanú mieru zaočkovanosti, ktorá by pomohla zraziť počet nových infikovaných výrazne nadol. Postupom času sa ale zmýšľanie Slovákov výrazne zmenilo. Podľa nedávneho prieskumu agentúry AKO, o ktorom informovala TASR, by sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 určite dalo 46,6 percenta Slovákov.

S očkovaním stále váha 6,3 percenta respondentov a 0,3 percenta sa odpovedi na otázku, či by sa zaočkovať dalo, vyhlo. Váhavú odpoveď „asi by som sa dal zaočkovať“ uviedlo 21,8 percenta opýtaných a 11,2 percenta sa zaočkovať neplánuje.

Zatiaľ je najlepší Pfizer

Agentúry prieskumy záujmu o očkovanie zo strany Slovákov realizujú na reprezentatívnych vzorkách v aktuálnom období pomerne často. Prieskum agentúry AKO je jedným z posledných a názorne dokazuje, že názor ľudí žijúcich na Slovensku sa v otázke vakcinácie mení, prevažne smerom nahor. Vyplýva to aj z prieskumu agentúry Ipsos z konca januára tohto roka, kedy s určitosťou vedelo povedať 28,5 % opýtaných, že sa zaočkovať dá. Stúpajúci počet tých, ktorí by sa zaočkovať dali sa dá vysvetliť aj čoraz priaznivejšími výsledkami očkovania v iných krajinách sveta. Jednotlivé krajiny nielen v Európskej únii, ale i mimo nej, jasne dokazujú, že práve vakcinácia je účinným nástrojom, ako šírenie ochorenia zastaviť.

Len začiatkom tohto týždňa prišli mimoriadne pozitívne výsledky z Izraela, kde za niekoľko týždňov zaočkovali viac ako tretinu svojej 9,3-miliónov populácie. Polovica obyvateľov Izraela už dostala aspoň jednu dávku vakcíny proti chorobe COVID-19, pričom 35 percent dostalo obe dávky. V piatok to oznámil minister zdravotníctva židovského štátu Juli Edelstein, ktorého cituje agentúra Reuters.

Najnovšia štúdia jasne preukázala, že vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech má účinnosť 94 percent, pokiaľ ide o pokles symptomatických prípadov nákazy. Recenzovanej štúdie sa zúčastnilo 1,2 miliónov obyvateľov Izraela a ide o jednu z krajín sveta, kde vakcinácia prebieha nad očakávania.

No zatiaľ, čo v Izraeli je už viac ako tretina obyvateľov zaočkovaná, na Slovensku aktuálne nie je vakcín dostatok. Aj preto sa bude v niektorých prípadoch podávať len druhá dávka, píše Denník N. Obmedzenie sa (zatiaľ) netýka domovov sociálnych služieb ani učiteľov do 55 rokov, teda členov kritickej infraštruktúry. Prvú dávku vakcíny už dostalo 297 496 Slovákov, 122 079 už dostalo aj druhú. Údaje vyplývajú z NCZI k dňu 26. februára.

Slováci v očkovaní vidia slobodu

Slovensko podáva občanom vakcíny od troch výrobcov – Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, ktoré schválila aj Európska lieková agentúra. Každá z nich preukázala odlišnú účinnosť, no všetky tri pomáhajú šírenie koronavírusu jednoznačne spomaliť.

Aktuálne kvôli nedostatku vakcín nie je možné si vybrať, ktorou z nich sa Slováci nechajú zaočkovať a potrvá ešte niekoľko mesiacov, kým k niečomu takému dôjde (ak vôbec). Na základe výsledkov našej ankety, ktorú sme urobili medzi čitateľmi webu Interez, však Slovákom na značke vakcíny viac-menej ani nezáleží. Respondentov rôznych vekových skupín z rôznych kútov Slovenska sme sa v našej elektronickej ankete pýtali, či sa dajú proti koronavírusu zaočkovať a akú vakcínu by si – v prípade takejto možnosti – vybrali.

Z odpovedí vyplynulo, že takmer 86 % opýtaných by sa dalo zaočkovať. Dôvod bol jednoznačný – vo vakcinácii vidia cestu k uvoľňovaniu opatrení a aj následný návrat k normálnemu životu, a ochrana seba a okolia pred nákazou.

Na značke vakcíny im nezáleží

„Samozrejme, dám sa zaočkovať, ako aj inými vakcínami, ktorými sa dávam očkovať odmalička. Bol som vychovávaný rozumne zmýšľajúcimi ľuďmi a vytváram si názor na základe podložených informácií. Využívam to, že som vyrástol s internetom a dobou informácií a rozumiem tomu, čo očkovanie predstavuje,“ vysvetlil nám 28-ročný Slavomír z Košíc, ktorý možnosť zaočkovať sa využije ihneď, ako príde na rad. Tlačiť to však nechce a určite by sa nedal zaočkovať v prípade, že by niekoho predbehol. „Ak by bola možnosť zaočkovať sa vakcínou najvyššej kvality, neodmietol by som to. Určite by som to ale neurobil v prípade, že by mohla byť podaná človeku, ktorý by ju potreboval viac,“ dodal.

V prevažnej väčšine nami opýtaní respondenti, ak by si mohli vybrať, jednoznačne by si zvolili tú najkvalitnejšiu z nich. Tou je aj na základe výsledkov zo štúdií tá od spoločnosti Pfizer. Dominoval však názor, že na značke im až tak veľmi nezáleží.

„Je mi jedno, ktorou vakcínou by ma zaočkovali. Všetky sú schválené a otestované a nemyslím si, že je vhodné si v tejto situácii vyberať,“ povedal nám 28-ročný Trebišovčan Richard, ktorý taktiež využije možnosť vakcinácie ihneď, ako to bude možné.

Niektorí počkajú na dlhodobejšie štúdie

S podaním vakcíny však na rozdiel od ostatných počká 38-ročná čitateľka Anita. „Nie som presvedčená o bezpečnosti vakcín a nikdy som nebola očkovaná ani proti chrípke. Sú prípady, kedy aj vakcína proti bežnej chrípke spôsobila závažné nežiaduce účinky a akýkoľvek vírus mutuje, takže vakcína nemusí zabrať. Podobne rozmýšľam aj pri covide,“ vysvetlila nám. Rozhodujúcim faktorom pre ňu budú až dlhodobejšie štúdie, ktoré považuje za kľúčové.

Ak by si ale mala a mohla vybrať, zvážila by jednoznačne vakcínu na princípe mRna. „Skôr by som brala tú od AstraZeneca, aj keď jej účinnosť nie je taká ako pri vakcíne od Pfizer, ale z hľadiska zloženia a stability by som ju uprednostnila,“ vysvetľuje Anita, ktorá pracuje vo farmaceutickej výrobe.

Očkovanie neprebieha ukážkovo

Opýtaní čitatelia nám ale tiež prezradili, či si myslia, že vakcinácia na Slovensku prebieha ukážkovo. 68 % uviedlo, že celý proces je zdĺhavý a organizačne nie veľmi dobre zvládnutý. „Myslím si, že očkovacia stratégia nebola na Slovensku naprojektovaná dostatočne rozumne. K vakcínam sa dostávajú skupiny obyvateľov, ktorí by ju, vzhľadom na svoj vek, aktuálne nepotrebovali a na ťažko chorých sa akosi zabúda. Určite by sa malo očkovať spravodlivejšie a uváženejšie,“ myslí si 29-ročná Nikola z Ružomberka.

„Na kapacity, ktoré Slovensko má, je tempo očkovania asi na maxime. Ak by sa dali vakcíny skladovať pri menej náročných podmienkach, istotne by sa rýchlosť vakcinácie zrýchlila,“ doplnil v tejto otázke Peter (53) z Banskej Bystrice.