Anglicko je na nohách: Známy športový komentátor prišiel o ženu a dve deti, vrah je stále na úteku. Pri útoku použil kušu

Britská polícia pátra po mužovi, ktorý je pravdepodobne vyzbrojený kušou a je podozrivý v súvislosti s vraždou troch žien v dome pri Londýne. Ide o 26-ročného Kylea Clifforda. Ten je stále na úteku a polícia ho vyzýva, aby sa vzdal, informuje BBC.

Polícia informovala, že tri ženy, ktoré boli príbuzné, našli vážne zranené v dome v meste Bushey v utorok večer. Polícia a zdravotníci sa ich snažili zachrániť, ale napokon ešte na mieste činu zomreli. Ide o ženu a dve dcéry známeho anglického športového komentátora Johna Hunta, ktorý pracuje pre BBC.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨

Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we’re seeking Clifford in connection with the incident.

He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6

— Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024